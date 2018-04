Tour of Croatia

Najava;

Na konferenciji za medije predstavljeno je ovogodišnje, četvrto po redu izdanje međunarodne biciklističke utrkekoja će se ove godine održatiu 6 etapa, ukupne duljine 1075 km.Organizatori, direktor utrkei tehnički direktor, predstavili su novosti vezane uz ovogodišnje izdanje utrke. Prije svega, naglašeno je kako je utrka podignuta uod strane Međunarodne biciklističke federacije, a broj zemalja u koje će se utrka prenositi popeo se na 187, na svih šest kontinenata, uzkoje će ju pratiti.Utrka će i ove godine imati šest etapa, pri čemu prva tradicionalno kreće iz Osijeka (sutra, utorak) i vozi preko, uz jednu novost, a to je uspon na. Druga etapa ideuz prolazak pored, treća etapa idei uključuje još jedan novi uspon, na; četvrta etapa vozi obalom od; peta etapa vozi se(uključujući i uspon na Učku), a posljednjaNa konferenciji su se nazočnima obratili i biciklisti iz najvišeg ranga(UCI) –- koji su istaknuli kako će ovo biti najuzbudljivija utrka do sada i pravi test snage, izdržljivosti i mogućnosti za sve njih. Svi su rekli kako su se odlično pripremili za Tour of Croatia i da očekuju dobar rezultat, ali da će utrka biti vrlo izjednačena i da je teško prognozirati konačnog pobjednika.