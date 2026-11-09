Policija nakon utakmice Osijeka i Hajduka: 12 navijača završilo u postupanju, oduzeto 29 pirotehničkih sredstava

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Na stadionu Opus Arena u Osijeku jučer je s početkom u 15 sati odigrana nogometna utakmica 13. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između NK Osijek i HNK Hajduk, koju je s tribina pratilo 8746 gledatelja, od kojih 543 gostujuća navijača.

Osiguranje utakmice je, uz koordinaciju sa Stožerom za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, predvodila Policijska uprava osječko-baranjska u suradnji s drugim policijskim upravama, uz angažman potrebnih snaga i policijske tehnike kako bi utakmica s aspekta sigurnosti prošla u najboljem redu.

Policija je postupala prema 12 gostujućih navijača zbog počinjenih prekršaja iz članka 4. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Od njih je oduzeto 29 različitih pirotehničkih sredstava.

Za vrijeme utakmice domaći i gostujući navijači koristili su pirotehniku. Konkretno, ukupno su upotrijebili 35 baklji, oko 20 bljeskalica te je zapaljeno 12 dimnih bombi.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja identiteta počinitelja navedenih protupravnih ponašanja.