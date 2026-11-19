Mislili su da će ih prošvercati neopaženo, ali policija je otkrila što se krije u krovu prikolice

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Na graničnom prijelazu Svilaj, 16. studenoga, oko 21.45 sati, na ulazu u Republiku Hrvatsku, kontroliran je skup vozila (teretno i priključno vozilo), kojim je upravljao 31-godišnjak. U suradnji policije i carine, prilikom pregleda priključnog vozila, u krovu su uočene cigarete. Dana 17. studenoga, oko 0,30 sati, na odmorištu pored autoceste A3, policijski službenici su uočili parkirano kombi vozilo u kojem se nalazio drugi 31-godišnjak, a koji se dovodi u vezu sa prethodnim događajem. Policijski službenici su dvojicu 31-godišnjaka (državljani Republike Srbije) uhitili zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora te nad istima proveli kriminalističko istraživanje. U jutarnjim satima (17. studenoga) temeljen naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, teretno i priključno vozilo su pretraženi te su u prerađenom prostoru u krovu priključnog vozila pronađeno ukupno 421180 komada cigareta. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su dvojica 31-godišnjaka prethodno iz koristoljublja dogovorili nezakonit prijevoz cigareta preko državne granice u namjeri prijevoza u drugu državu Europske unije, izvijestili su iz policije. Prvi 31-godišnjak je upravljao navedenim skupom vozila te spriječen u nezakonitom prijevozu cigareta preko državne granice, dok je drugi 31-godišnjak (vlasnik skupa vozila) u navedenom sudjelovao u cilju organizacije i davanja daljnjih uputa prvome. Policijski službenici protiv osumnjičenih podnose kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela te su ih predali pritvorskom nadzorniku policijske uprave. Nadalje, 18. studenoga, dvojica 31-godišnjaka su dovedeni u Županijski sud u Slavonskom Brodu, gdje im je sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor te su isti predani u Zatvor u Požegi, dodaju iz policije.

Foto: PU brodsko-posavska

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