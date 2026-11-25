[VIDEO] Osječki kantautor Boris Šili predstavlja novi singl “Kad zagrliš me”, u spotu mu se pridružila Petra Meštrić

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Nakon pjesme „Sve bih ti dao“ osječki kantautor predstavlja „Kad zagrliš me“. U videospotu mu se pridružila Petra Meštrić.

Boris Šili znao je kome pjeva kad je napisao „Budi uz mene“. Pjesmu je posvetio supruzi, a njezin je početak vezao uz noć njihova vjenčanja. Tada im je svirao Dyaco. Kad je poslije s istim glazbenicima snimio pjesmu, počeli su stizati pozivi i poruke drugih parova. Htjeli su je za svoj prvi ples.

Prepričavajući tu priču za IN magazin 2021., Šili se prisjetio koliko je lijepo bilo u njihovim svatovima, pa dodao nešto što se u svadbenim zdravicama rijetko čuje. „Čovjek ne planira one loše stvari“, rekao je. Govorio je o mladim ljudima koji tek počnu graditi zajednički život, a već ih mogu dočekati brige, pa i gubitak posla. Kad se zna da je o tome razmišljao autor, drukčije zazvuče i one tri riječi uz koje su mladenci htjeli zaplesati. Budi uz mene.

Glas kojim je to otpjevao publika je dotad mogla čuti i u posve drukčijoj ulozi. U Puccinijevoj komičnoj operi „Gianni Schicchi“ nastupio je u Osijeku kao liječnik Spineloccio. U vukovarskom dvorcu Eltz, gdje je snimao spot za „Budi uz mene“, pred kamerom mu je partnerica bila kolegica s Akademije, glumica Ana Jurković. Ovaj je put pjevao vlastite riječi. Kad su ga pitali kako se osjeća za mikrofonom, najviše ga je veselilo, kazao je, „kad imam priliku otpjevati i nekoga pogoditi u srce“.

Koliko pažljivo sluša dok netko drugi pjeva, otkrio je u duetu s mladom Josipom Đurinski. Zajedno su snimili „Dobro jutro, Slavonijo“, pjesmu koju je Josipa posvetila svojem kraju i djedu koji ju je uvijek podržavao. Šili, koji i sam predaje pjevanje, za Glas Slavonije ispričao je kako je čuo njihov duet. Svojim je baritonom želio dati težinu riječima, a Josipa je u njih unijela „nježnost i iskrenu jednostavnost koja dolazi samo od djeteta“.

U rujnu je pod svojim imenom objavio „Sve bih ti dao“. Dva mjeseca poslije, dok spot već broji više od 320 tisuća pregleda, stiže „Kad zagrliš me“. Lijep je taj mali pomak između dvaju naslova. U prvome netko smišlja što bi sve dao voljenoj osobi. U drugome je dovoljno zamisliti kako je kad ta osoba raširi ruke.

Glazbu i riječi ponovno je napisao Šili. S Tonijem Ćosićem, koji potpisuje aranžman, miks i mastering, nastavio je suradnju s prvog singla. U spotu nastupa Petra Meštrić, a video potpisuju Tatjana Trtanj i Martina Pašić. Prije pet godina mladenci su se zbog jedne njegove pjesme javljali sa željom za prvi ples.