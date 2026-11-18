Više od 800 natjecatelja na Croatia Openu: Osječanke bez plasmana

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Proteklog vikenda u dvorani Sutinska vrela u Podsusedu, Zagreb održan je jubilarni 30. po redu Croatia open 2026. G-1 statusa (bodovni turnir za svjetske seniorske rang liste) i E-1 (bodovni turnir za europske kadetske i juniorske rang liste), u taekwondo-u, koji je okupio više od 800 natjecatelja iz 60-ak zemalja sa 6 kontinenata iz cijelog svijeta i 135 klubova. Na natjecanju su nastupila mnoga poznata imena ovog sporta, osvajači medalja s Olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava. Na turniru su trebale nastupiti i 2 osječke natjecateljice juniorka Petra Žaper (-63kg) i seniorka Dea Marković (-53kg).

Prvog dana turnira na tatami izlaze kadeti i juniori. Na žalost juniorka Petra Žaper je morala odustati od natjecanja zbog povrede zadobivene na prošlotjednom prvenstvu hrvatske za mlađe seniore.

Seniorka Dea Marković u prvoj borbi bori se s predstavnicom Kanade Emily Tosi od koje gubi 2:0 (9:2; 6:5) i tako završava natjecanje bez plasmana. Treba napomenuti da je Dea doslovce do zadnje sekunde druge runde vodila 4:5 i u zadnjoj sekundi nes(p)retno primila jedan udarac u oklop koji odnosi pobjedu Kanađanki.