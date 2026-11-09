Sjajan vikend za Mursu Osijek: 43 plivača, dva natjecanja i čak 33 medalje!

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Plivački klub Mursa Osijek, samo tri mjeseca nakon osnutka, u istom je vikendu na bazene poslao 43 plivača. Devetero ih je nastupilo na jakom međunarodnom mitingu Mladost Grand Prix 2026. u Zagrebu (7. i 8. studenoga), a njih 34 na 8. Dunav kupu u Vukovaru (7. studenoga).

Klub se s oba natjecanja vratio s ukupno 33 medalje: 7 iz Zagreba, 24 pojedinačne iz Vukovara i dvije štafetne.

Mladost Grand Prix 2026, Zagreb: 6 finalista i 7 medalja

Na 54. međunarodnom plivačkom mitingu „Mladost 2026” Mursa je imala devet plivača, od kojih je šestero plivalo finala. Uz njih je bio trener Ivan Koščević.

Luka Čarapović osvojio je četiri medalje u apsolutnoj kategoriji: srebro na 100 m leđno (53.30), 200 m mješovito (2:01.63) i 200 m leđno (2:00.51) te broncu na 100 m mješovito (56.09).

osvojio je četiri medalje u apsolutnoj kategoriji: srebro na 100 m leđno (53.30), 200 m mješovito (2:01.63) i 200 m leđno (2:00.51) te broncu na 100 m mješovito (56.09). Lovro Brođanac pobijedio je na 200 m leptir u kategoriji mlađih juniora (2:08.68) i dodao broncu na 100 m leptir (58.07).

pobijedio je na 200 m leptir u kategoriji mlađih juniora (2:08.68) i dodao broncu na 100 m leptir (58.07). Stefan Tintor osvojio je broncu na 100 m mješovito u kategoriji mlađih juniora (1:01.20).

osvojio je broncu na 100 m mješovito u kategoriji mlađih juniora (1:01.20). Toni Crnković plivao je A finale na 50 m leđno, a Gabrijel Baličević i Toni Burazović C finala.

plivao je A finale na 50 m leđno, a i C finala. Za klub su nastupili i Mate Molnar, Sergej Skenderija i Ivan Pranjić.

8. Dunav kup, Vukovar: 34 plivača, 26 medalja

U Vukovaru je 34 plivača Murse nastupilo 109 puta, uz trenere Marka Filipovića i Mladena Maričića. Osvojili su 24 pojedinačne medalje (11 zlatnih, 5 srebrnih i 8 brončanih), a obje štafete 4×50 m mješovito stale su na postolje: Mursa 1 zlatom, Mursa 2 broncom.

Tena Josipović bila je najuspješnija s tri zlata (50 m leptir, 50 m slobodno, 100 m mješovito) i srebrom na 50 m leđno.

bila je najuspješnija s tri zlata (50 m leptir, 50 m slobodno, 100 m mješovito) i srebrom na 50 m leđno. Zlata su osvojili i Fran Čizmadija (dva), Lena Josić , Lucija Balanže , Klara Novokmet , Ina Matuzalen , Erik Prutki i Bruna Šoštarić .

(dva), , , , , i . 58 od 82 nastupa s prijavnim vremenom bilo je brže od prijave. Najveći napredak napravila je Lena Mrganić, brža 15 sekundi na 50 m leđno.

Dio plivača plivao je van konkurencije, bez prava na medalju, pa su kod njih presudna bila vremena. Najjače nastupe imali su Roko Šabić na 50 m prsno (30.85), Tin Čizmadija na 50 m leptir (26.51, sekundu brže od prijave) i Roko Tišov na 100 m mješovito (1:04.92).

U tri mjeseca rada klub je okupio dovoljno plivača da isti vikend nastupi na dva natjecanja, s ukupno 43 plivača i 33 medalje. Čestitke svim plivačima, trenerima Ivanu Koščeviću, Marku Filipoviću i Mladenu Maričiću te roditeljima i navijačima koji su bili uz ekipu u Zagrebu i Vukovaru, kažu iz kluba.