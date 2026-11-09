Sjajan vikend za Mursu Osijek: 43 plivača, dva natjecanja i čak 33 medalje!

Plivački klub Mursa Osijek, samo tri mjeseca nakon osnutka, u istom je vikendu na bazene poslao 43 plivača. Devetero ih je nastupilo na jakom međunarodnom mitingu Mladost Grand Prix 2026. u Zagrebu (7. i 8. studenoga), a njih 34 na 8. Dunav kupu u Vukovaru (7. studenoga).
Klub se s oba natjecanja vratio s ukupno 33 medalje: 7 iz Zagreba, 24 pojedinačne iz Vukovara i dvije štafetne.
Mladost Grand Prix 2026, Zagreb: 6 finalista i 7 medalja
Na 54. međunarodnom plivačkom mitingu „Mladost 2026” Mursa je imala devet plivača, od kojih je šestero plivalo finala. Uz njih je bio trener Ivan Koščević.
- Luka Čarapović osvojio je četiri medalje u apsolutnoj kategoriji: srebro na 100 m leđno (53.30), 200 m mješovito (2:01.63) i 200 m leđno (2:00.51) te broncu na 100 m mješovito (56.09).
- Lovro Brođanac pobijedio je na 200 m leptir u kategoriji mlađih juniora (2:08.68) i dodao broncu na 100 m leptir (58.07).
- Stefan Tintor osvojio je broncu na 100 m mješovito u kategoriji mlađih juniora (1:01.20).
- Toni Crnković plivao je A finale na 50 m leđno, a Gabrijel Baličević i Toni Burazović C finala.
- Za klub su nastupili i Mate Molnar, Sergej Skenderija i Ivan Pranjić.
8. Dunav kup, Vukovar: 34 plivača, 26 medalja
U Vukovaru je 34 plivača Murse nastupilo 109 puta, uz trenere Marka Filipovića i Mladena Maričića. Osvojili su 24 pojedinačne medalje (11 zlatnih, 5 srebrnih i 8 brončanih), a obje štafete 4×50 m mješovito stale su na postolje: Mursa 1 zlatom, Mursa 2 broncom.
- Tena Josipović bila je najuspješnija s tri zlata (50 m leptir, 50 m slobodno, 100 m mješovito) i srebrom na 50 m leđno.
- Zlata su osvojili i Fran Čizmadija (dva), Lena Josić, Lucija Balanže, Klara Novokmet, Ina Matuzalen, Erik Prutki i Bruna Šoštarić.
- 58 od 82 nastupa s prijavnim vremenom bilo je brže od prijave. Najveći napredak napravila je Lena Mrganić, brža 15 sekundi na 50 m leđno.
Dio plivača plivao je van konkurencije, bez prava na medalju, pa su kod njih presudna bila vremena. Najjače nastupe imali su Roko Šabić na 50 m prsno (30.85), Tin Čizmadija na 50 m leptir (26.51, sekundu brže od prijave) i Roko Tišov na 100 m mješovito (1:04.92).
U tri mjeseca rada klub je okupio dovoljno plivača da isti vikend nastupi na dva natjecanja, s ukupno 43 plivača i 33 medalje. Čestitke svim plivačima, trenerima Ivanu Koščeviću, Marku Filipoviću i Mladenu Maričiću te roditeljima i navijačima koji su bili uz ekipu u Zagrebu i Vukovaru, kažu iz kluba.