Proteklog vikenda Split je bio domaćin ovogodišnjeg Pojedinačnog prvenstva RH za mlađe seniore U-23 za muškarce i žene.
DK Slavoniju predstavljalo je 6 članova u ženskoj i 5 u muškoj konkurenciji, te su osvojili u pojedinačnoj konkurenciji sveukupno 30 medalja, dok su u ekipnom dijelu i ženska i muška ekipa osvojili prva mjesta.
Na prvenstvu su nastupili:
EMA ŠTIVIĆ kat. do 61kg 1. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 64/78/142
BLANKA JURIĆ kat. do 61kg 2. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 50/66/116
ŽELJKA MILJKOVIĆ kat. do 77kg 2. mjesto trzaj, 1. mjesto izbačaj, 2. mjesto biatlon 70/91/161
IRIS MOLNAR kat. do 86kg 2. mjesto trzaj, 1.mjesto izbačaj, biatlon 48/65/113
ANASTASIJA SARKIĆ kat. do 86kg 1. mjesto trzaj, 2. mjesto izbačaj, biatlon48/61/109
LUNA VARGA kat. 86+ kg 1. mjesto trzaj, 2. mjesto izbačaj, biatlon 52/59/111
U muškoj konkurenciji su nastupili:
STIPE ŽIVALJ kat. do76kg 4. mjesto 63/73/136
IVAN GAZDIĆ kat. do 85kg 3. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 80/100/180
LEO ŠTIVIĆ kat. do 95kg 2. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 85/110/195
DANIJEL ĐUKIĆ kat. do 110kg 3. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 40/55/95
FILIP BERTRAN kat. 110+kg 1. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 150/172/322