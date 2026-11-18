Sjajan uspjeh DK Slavonije: 30 medalja i dva ekipna zlata na prvenstvu Hrvatske!

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Proteklog vikenda Split je bio domaćin ovogodišnjeg Pojedinačnog prvenstva RH za mlađe seniore U-23 za muškarce i žene.

DK Slavoniju predstavljalo je 6 članova u ženskoj i 5 u muškoj konkurenciji, te su osvojili u pojedinačnoj konkurenciji sveukupno 30 medalja, dok su u ekipnom dijelu i ženska i muška ekipa osvojili prva mjesta.

Na prvenstvu su nastupili:

EMA ŠTIVIĆ kat. do 61kg 1. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 64/78/142

BLANKA JURIĆ kat. do 61kg 2. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 50/66/116

ŽELJKA MILJKOVIĆ kat. do 77kg 2. mjesto trzaj, 1. mjesto izbačaj, 2. mjesto biatlon 70/91/161

IRIS MOLNAR kat. do 86kg 2. mjesto trzaj, 1.mjesto izbačaj, biatlon 48/65/113

ANASTASIJA SARKIĆ kat. do 86kg 1. mjesto trzaj, 2. mjesto izbačaj, biatlon48/61/109

LUNA VARGA kat. 86+ kg 1. mjesto trzaj, 2. mjesto izbačaj, biatlon 52/59/111

U muškoj konkurenciji su nastupili:

STIPE ŽIVALJ kat. do76kg 4. mjesto 63/73/136

IVAN GAZDIĆ kat. do 85kg 3. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 80/100/180

LEO ŠTIVIĆ kat. do 95kg 2. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 85/110/195

DANIJEL ĐUKIĆ kat. do 110kg 3. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 40/55/95

FILIP BERTRAN kat. 110+kg 1. mjesto trzaj, izbačaj, biatlon 150/172/322