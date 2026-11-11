Šest nogometaša Osijeka dobilo pozive u reprezentacije, dvojica će igrati na SP-u

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Šestorica igrača NK Osijek ovaj će mjesec nastupati za svoje reprezentacije. Armando Leon je već dobio prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Meksika, koja će s Jamajkom odigrati dvije utakmice četvrtfinala CONCACAF Lige nacija, 11. i 14. studenoga. Prva utakmica igra se u Kingstonu, a uzvrat u Monterreyu.

U utorak, 17. studenoga, reprezentacija Hrvatske U21 odigrat će prijateljsku utakmicu s Njemačkom na stadionu Rujevica u Rijeci. Luka Tunjić naknadno je dobio poziv, nakon što se prvotno našao na popisu pričuva. Pozvani su bili i Luka Vrbančić i Domagoj Bukvić, no nakon dogovora s medicinskim stožerom obojica će propustiti okupljanje kako bi bili potpuno spremni za ostatak sezone. Admir Ljatifi bio je uvršten u reprezentaciju Sjeverne Makedonije U21, koja u četvrtak, 12. studenoga, igra prijateljsku utakmicu sa Srbijom u Novom Sadu. Međutim, zbog manjeg zdravstvenog problema, on je također dobio poštedu.

Izak Ježić i Luka Posavec na Svjetskom prvenstvu

Izak Ježić i Luka Posavec našli su se na konačnom popisu izbornika Hrvatske U17 za Svjetsko prvenstvo u Katru. Protivnici će im biti Senegal, Tadžikistan i Kuba, a utakmice su na rasporedu 20., 23. i 26. studenoga. Prije toga Izak će s Lukom Kolarom nastupiti za Hrvatsku U17 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Od 11. do 17. studenoga u Karlovcu ih čekaju Latvija, Kosovo i Belgija.

Na kraju, David Kalem član je reprezentacije Hrvatske U19, koja također nastavlja kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Od 11. do 17. studenoga Hrvatska će u Nedelišću igrati s Mađarskom, Češkom i Nizozemskom.

Drago nam je i ponosni smo što toliko naših igrača predstavlja svoje države. Nastup u reprezentativnom dresu čast je za svakog od njih. Svima želimo puno sreće i nadamo se da će se na Opus Arenu vratiti zdravi i spremni za sve što ih čeka s Bijelo-plavima, kažu iz kluba.