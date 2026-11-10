Šest medalja za Taekwondo klub Osijek na prvenstvu Hrvatske i Kondor Openu

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Proteklog vikenda u dvorani „Sutinska Vrela“ u Zagrebu, održan je Seniorsko prvenstvo Hrvatske U-21 za 2026. na kojem je nastupilo 72 natjecatelja i međunarodni turnir „20. Kondor Open“. Na turniru je bilo prisutno 711 natjecatelja, iz 57 klubova i 3 zemlje : Slovenije, BIH i Hrvatske. Natjecanje se odvijalo u kicku, borbama i formama u svim uzrastima: limači, mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori.

Na seniorskom prvenstvu Hrvatske U-21 nastupile dvije natjecateljice taekwondo kluba Osijek Dea Marković (-53kg), i Petra Žaper (-62kg).

Seniorka Dea Marković nažalost gubi u neizvjesnoj borbi za finale od predstavnice Div Knina Nike Dodik 2:0 (2:0; 0:0 sustav za bodovanje prepoznao Deinu protivnicu kao pobjednicu radi više dodira s oklopom) i tako osvaja brončanu medalju.

Seniorka Petra Žaper u borbi za medalju dobiva u žrijebu predstavnicu bjelovarskog Fox-a Viktoriu Oslovar s kojom odrađuje dobru prvu rundu, ali na kraju ipak gubi s 2:0 (3:2; 19:4).

Taekwondo klub „Osijek“ nastupio je i na 20. Kondor openu sa sedam natjecatelja: u borbama nastupila je najmlađa natjecateljica Lara Mioč (-21kg), mlađa kadetkinja Lorena Mioč (-40kg) juniorka Petra Žaper (-63kg), junior Matej Maršo (-63kg), seniorka Dea Marković (-53kg) i u formama su nastupile Nina Ljubojević kadetkinje učenički pojasevi KB-1 i Maja Čošić seniorke master MB-1.

Lara Mioč u polufinalu na žalost gubi od predstavnice domaćeg Kondora Franke Bauer 2:0 (7:2; 11:0) i mora se zadovoljiti brončanom medaljom.

Mlađa kadetkinja Lorena Mioč osvaja brončanu medalju nakon pobjeda nad Majom Buneta iz zagrebačke Čigre 2:0 (3:2; 11:5) i Petrom Gabričević iz zagrebačkog Metalca 2:0 (12:0; 16:0) te izgubljenom borbom za finale od Laure Fain iz Zadra 2:0 (14:7; 12:6), kasnije prvakinje turnira.

Junior Matej Maršo gubi u prvom kolu od Frana Dušaka iz zagrebačkog Ion-a i kasnijeg prvaka turnira s 2:0 (15:0, 16:0)

Juniorka Petra Žaper gubi u borbi za finale od predstavnice Obrovca Ane Župan i kasnije pobjednice turnira s 1:0 (9:2), na žalost drugu je rundu morala predati zbog povrede zadobivene u prvoj rundi i morala se zadovoljiti brončanom medaljom.

Seniorka Dea Marković u finalu gubi od predstavnice zagrebačke Pantere Sare Spasojević 2:0 (3:0; 11:0) i osvaja srebrnu medalju.

Seniorka Maja Čošić osvaja 1. mjesto u formama u kategoriji master MB-1.

U formama je nastupila i kadetkinja Nina Ljubojević koja je na žalost ostala bez plasmana.