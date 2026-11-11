Sedam medalja i brojni rekordi za Plivački klub Osijek na mitingu Mladost

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Tradicionalni 54. međunarodni plivački miting ‘Mladost 2026.’ koji je dio HPS Grand prix natjecanja, održan je proteklu subotu i nedjelju, odnosno 7.-8. studenoga 2026., na bazenu ŠP Mladost u Zagrebu. Ugostilo je veliki broj natjecatelja, njih gotovo 500 iz 55 klubova Hrvatske, Srbije, Slovenije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Slovačke, Kosova, Italije i Turske.

Plivački klub Osijek je uz vodstvo glavnog trenera Mateja Miličića nastupio sa 11 natjecatelja koji su u kvalifikacijskim utrkama izborili mnoštvo finalnih utrka. Osvojeno je 7 medalja, isplivani su osobni rekordi, klupski rekordi te norme za nastup na državnom prvenstvu koje nas u prosincu čeka u Rijeci.

Osvajači medalja i finalisti

Korina Žigić 2011:

200 slobodno A finale 2:07.59 – 1.mjesto ml. juniorke, KLUPSKI REKORD ML. JUNIORSKI, JUNIORSKI, ML. SENIORSKI I SENIORSKI

200 leđno A finale 2:21.81 – 2.mjesto ml. juniorke

100 leđno B finale 1:06.30 – 4.mjesto

100 slobodno B finale 59.37 – 6.mjesto

Buga Vukić 2010:

200 prsno B finale 2:44.22 – 2.mjesto ml. juniorke

100 prsno B finale 1:13.69 – 3.mjesto ml. juniorke

50 prsno B finale 33.99 – 3.mjesto ml. juniorke

Ana Išasegi 2010:

100 mješovito B finale 1:07.14 – 3. mjesto ml. juniorke, KLUPSKI REKORD ML. JUNIORSKI, JUNIORSKI, ML. SENIORSKI I SENIORSKI

100 prsno B finale 1:14.97 – 4.mjesto ml. juniorke

50 prsno B finale 34.75 – 6.mjesto

50 slobodno C finale 27.80 – 13.mjesto

Nikša Galić 2010.:

100 mješovito B finale 57.94 – 2.mjesto ml. juniori, KLUPSKI REKORD ML. JUNIORSKI I JUNIORSKI

100 slobodno B finale 51.45 – 4. mjesto,KLUPSKI REKORD ML. JUNIORSKI

200 slobodno C finale 1:55.58 – 6.mjesto

200 mješovito C finale 2:10.09 – 7.mjesto

Gita Vučak (2010):

100 leđno C inale 1:12.39 – 12.mjesto

50 leđno C finale 33.53 – 13.mjesto

Mia Sesar (2010.):

200 prsno B finale 3:16.21 – 7.mjesto

100 prsno C finale 1:28.73 – 15.mjesto

Petra Kristek (2010.):

400 slobodno 5:02.08 – 10.mjesto

Elena Valenteković (2011.):

50 leđno B finale 30.31 – 4. mjesto

50 leptir C finale 29.33 – 8.mjesto

Lucija Štulina (2011.):

100 leptir C finale 1:11.57 – 8.mjesto

50 leptir C finale 30.37 – 11. mjesto

Una Videković (2011.):

50 leđno C finale 32.92 -11.mjesto