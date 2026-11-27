Osijek dočekuje Rijeku, Bessone najavljuje borbu za sva tri boda

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U 15. kolu SuperSport HNL-a Bijelo-plavi će dočekati Rijeku. Utakmica na Opus Areni igra se u subotu, 28. studenoga, u 18 sati, a o njoj je na konferenciji za novinare govorio trener Federico Bessone. Najprije se osvrnuo na poraz u gostima kod Slaven Belupa, unatoč izraženoj dominaciji na terenu:

Bilo je za mene frustrirajuće nakon te utakmice. Uspijevali smo proći kroz njihov visoki presing, dolazili u napadačku trećinu terena, ali nismo uspjeli postići pogodak. I to me je najviše frustriralo. Nisam mogao zaspati po povratku u Osijek i dugo sam razmišljao kako igračima pojasniti da donose bolje odluke u završnici akcija. No ne mogu njima upravljati daljinskim upravljačem. Igrači moraju preuzeti svoj dio odgovornosti. Nije to posljedica manjka truda i zalaganja, nego koncentracije. Na treninzima to nastojimo poboljšati i mislim da idemo u tom smjeru i da ćemo u subotu postići barem jedan pogodak. Ponosan sam na svoje igrače kako se na terenu ponašaju i s loptom i bez nje, ali moramo još poraditi na nekim detaljima.

Bijelo-plavima je u Koprivnici zabio bivši prvotimac Grgić, a sada se momčad mora pripremiti za izazove koje donose Riječani.

Znali smo da Grgić može biti opasan, na to je i Jugović posebno upozoravao. Kao što smo se pripremali i za Nestorovskog i njihova brza krila. Ipak, moram reći kako nikada ne bih mijenjao našeg Ljatifija za Grgića. Imali smo kontrolu tijekom cijele utakmice, ali smo ipak izgubili i naravno da ne mogu biti zadovoljan takvim ishodom. Sjetite se onog kornera i šanse Jelenića: da smo tada zabili, uvjeren sam da bi se priča u Koprivnici rasplela sasvim drugačije. Sada nam dolazi vrlo kvalitetna Rijeka s Frukom, Dantasom, Vignatom i ostalima, međutim, ne bojimo ih se. Ako pokažemo karakter i sve ono što realno možemo, ako si međusobno budemo pomagali, onda se apsolutno nemamo čega bojati.

Poraz na Rujevici kao dodatni motiv

Bessone je istaknuo kako je poraz od 4:1 u rujnu na Rujevici dodatni motiv za njegove izabranike. Na pitanje što se od tada promijenilo, spremno je odgovorio:

Djeca rastu kroz sve ove utakmice, igraju sve bolje. Kolarik, recimo, više neće ponoviti pogreške koje je radio na Rujevici, a Jeleniću se neće ponoviti da u našem šesnaestercu bude previše samouvjeren u duelu s protivničkim igračem te kvalitete. Rijeka zna iskoristiti pogreške, to nam je i pokazala. Oni uvijek igraju u formaciji 4-2-3-1 i u tom smislu ništa ne mijenjaju. Za svaki slučaj, imamo i plan A i plan B. Zapravo je bitnije kakvi ćemo biti mi nego u kakvom će se izdanju pokazati Riječani. Moramo biti hrabri i pokazati karakter. I ponovit ću – poboljšati neke detalje, posebice u završnici.

U ogledu sa Slaven Belupom stručni stožer nije mogao računati na kartoniranog Armanda Leona, koji se sada vraća u sastav.

Definitivno nam je nedostajao Armando, u svakom smislu. Tunjić je ovih dana bolestan, virozan je bio i Kruiver, pa ćemo vidjeti hoće li biti spremni. Nećemo pričati o onima kojih nema, nego se posvetiti zdravima i spremnima. Mislim da nas očekuje jako dobra utakmica, naši se igrači vesele igrati pred svojim navijačima. U nekim utakmicama, kao protiv Hajduka i Slaven Belupa, nismo zaslužili izgubiti, ali nisam zabrinut. Bilo bi nam jako važno da u subotu prvi postignemo pogodak, što bi bio dodatni bonus na ovu pozitivu koju imamo u svlačionici. Vjerujem da možemo pobijediti.

„U Rijeci smo pobijedili sami sebe“

Trener se još jednom vratio na poraz na Rujevici, ističući kako protivnik nije bio toliko superioran, nego su odlučile individualne pogreške.

U Rijeci smo, zapravo, pobijedili sami sebe. Napravili smo previše pogrešaka i protivniku poklanjali velike šanse koje je on znao realizirati. I ovoga sam tjedna pokazao igračima nešto od toga što nije bilo dobro iz te utakmice, kako bih ih potpuno osvijestio što ne smiju raditi, ali i potaknuo ih da budu najbolji u onome što objektivno mogu pružiti. Njihova reakcija na treninzima je odlična, očekujem da će se prekosutra boriti kao lavovi, da će dati zaista sve od sebe i da ćemo osvojiti sva tri boda.

Kakvo je njegovo mišljenje o Matjažu Keku i bavi li se analizom i suparničkih trenera, a ne isključivo onim što njihove momčadi pokazuju na terenu?

Znam da je Kek bio prvak Hrvatske s Rijekom, Jugović mi je sve ispričao. Imam veliko poštovanje prema svemu što je postigao kao trener. Što se nas tiče, počeli smo sezonu odlično, a sada nam treba neko vrijeme da bismo postigli solidnu razinu naše prezentacije i mislim da će sve doći na svoje.

„Tu za mene nije bilo dvojbi“

Na kraju je stiglo pitanje o Izaku Ježiću i ozljedi zbog koje nije bio spreman za početak Svjetskog prvenstva U17 u Kataru. Je li uopće trebao putovati onamo?

Izaka sam pitao kakav je njegov stav i što on želi prije nego li je objavljen konačan popis reprezentativaca. On mi je rekao da bi volio zaigrati na Svjetskom prvenstvu i tu za mene nije bilo dvojbi. Ne bi bilo mudro da sam mu rekao kako mora ostati s nama i da ga imamo samo fizički, a da je u mislima negdje drugdje. Ne daj Bože neke ozljede u karijeri pa da propusti neko slično, tako važno natjecanje. Po meni je pogreška samo u tome što je prije odlaska u Katar odigrao dvije utakmice u reprezentaciji, a već je imao problema… Čuli smo se telefonom, rekao mi je da je sve u redu i da će igrati protiv Kube. Njemu i dečkima želim sve najbolje i da prođu što dalje, zaključio je Bessone.