Adrian Adamček briljirao u Zadru: Dva zlata, srebro i dvije bronce za Osijek

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Peto izdanje Prvenstva Balkana u sportskoj gimnastici održano je od 15. do 19. studenoga u Zadru. Natjecanje je okupilo oko 110 mladih gimnastičara i gimnastičarki iz zemalja regije, dok je Hrvatsku na domaćem terenu predstavljalo 25 reprezentativaca.

Među hrvatskim predstavnicima bio je i mladi gimnastičar Gimnastičkog kluba Osijek Žito Adrian Adamček, koji je u pratnji trenera Stepana Gorbacheva ostvario izniman rezultat.

Prvog dana natjecanja Adamček je osvojio srebrnu medalju u višeboju, dok je s hrvatskom reprezentacijom stigao do ekipne bronce. Odlične nastupe nastavio je i u pojedinačnim finalima po spravama, osvojivši zlata na ručama i preči te broncu na preskoku. Prvenstvo Balkana tako je završio s ukupno pet osvojenih medalja.

„Prvenstvo Balkana mladim gimnastičarima pruža dragocjeno međunarodno iskustvo i priliku da odmjere snage s najboljim vršnjacima iz regije. Posebno smo ponosni na Adriana, koji je odličnim nastupima još jednom potvrdio svoj talent, predanost i kvalitetu rada s trenerskim timom. Slijedi nam Prvenstvo Hrvatske, koje će se također održati u Zadru, a vjerujemo u nove kvalitetne nastupe i dobre rezultate naših gimnastičara“, izjavio je Boris Čulin, izvršni predsjednik GK Osijek Žito, koji je na Prvenstvu Balkana obnašao dužnost glavnog suca.

Adrianov uspjeh još je jedna potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada s mladim gimnastičarima u GK Osijek Žito te velik poticaj za njegov daljnji sportski razvoj i buduće međunarodne nastupe.