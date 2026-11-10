Znanost, kultura i umjetnost spojeni u novom muralu osječke škole

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U suradnji Osnovne škole Jagode Truhelke i Kolektiva PLiK, koji djeluje u sklopu Udruge za kreativni razvoj Osijek, oslikan je drugi dio pročelja škole. Autorstvo murala potpisuju umjetnici Mario Matoković i Jasmin Mišković.

Na vanjskom zidu školske zgrade uspješno je privedena kraju izrada drugog dijela murala koji nastavlja vizualni i misaoni dijalog započet u lipnju 2026. godine. Novi mural se naslanja na ovogodišnju školsku temu „Znanost, kultura i umjetnost u službi mira”, i postavlja umjetnost kao ključno vezivno tkivo i proces koji prožima sve znanstvene i društvene discipline. Kroz pročišćeni likovni jezik zasnovan na primarnim i sekundarnim bojama, kompozicija spaja vizualnu jednostavnost i pristupačnost blisku dječjem doživljaju svijeta.

Svaki dio murala vizualno je artikuliran kroz specifične motive i kolorističke segmente, s posebnim naglaskom na nastavne predmete kao ključne točke razumijevanja svijeta i pismenosti. Tako, primjerice, narančasta ploha s kružnim formama, slovima i rukopisnim tekstom simbolizira jezik i komunikaciju kao temelje međusobnog razumijevanja, dok segmenti s izohipsama i elementima topografske karte prikazuju istraživanje prostora i širenje obzora. Uz njih, kompoziciju nadopunjuju plavo polje binarnog koda za informatiku i egzaktne znanosti, središnja žuta ploha koja kroz organske linije cvijeća i arheološke motive spaja prirodu i povijest, ljubičasto-roza mreža linija i brojeva za matematiku te izražene ljubičaste i zelene plohe stiliziranih formi koje kroz likovnu kulturu ističu stvaralački proces kao pokretač učenja.

Spajanjem znanosti, kulture i umjetnosti u jedinstvenu vizualnu cjelinu, novi mural ne samo da obogaćuje školski eksterijer, već učenicima i lokalnoj zajednici šalje trajnu poruku: znanje i kreativnost, ugrađeni u vrijednosti dijaloga, balansa i poštovanja, najsnažniji su temelji za izgradnju zajedništva i mira.

Projekt PLiK / Punkt likovnosti i kreativnosti realiziran je uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te Osnovne škole Jagode Truhelke u Osijeku. Aktivnosti promocije, komunikacije i organizacije projekta Udruge za kreativni razvoj Osijek, financirane su sredstvima Zaklade „Kultura nova“.