“Ostavi samo stope na putu”: Osječki učenici poslali važnu poruku o očuvanju prirode

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Velikom akcijom podizanja svijesti o očuvanju prirode „Ostavi samo stope na putu“, koja se održao u Parku prirode Medvednica u okolici isusovačke Kapelice Majke Božje Sljemenske, Kraljice Hrvata, završava trogodišnji Erasmus+ projekt u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Osijeku.

Projekt nosi naziv It’s time podsjećajući na to da je krajnje vrijeme za zajedničko djelovanje i brigu o održivom razvoju.

Učenici su tijekom planinarenja na Sljemenu posjetitelje parka prirode podsjetili na to da sav otpad koji nastane tijekom izleta odnesu sa sobom i kod kuće ga razvrstaju. Tijekom tri godine Erasmus + projekta bilo je uključeno nekoliko generacija učenika, izravno njih stotinjak, a djelovanjem u zajednici i školi, tijekom događanja poput organizacije biciklijada tijekom Tjedna mobilnosti ili obilježavanja Dana kruha te promoviranja jela koja su nastala od ostataka hrane, da bismo potaknuli svijest o tome da hranu ne trebamo bacati, sudjelovali su gotovo svi učenici škole, ali i njihovi roditelji.

Osim što je Erasmus+ projekt donio učenicima priliku da se upoznaju s učenicima iz Portugala, Belgije, Rumunjske, Poljske, Turske, Italije i Latvije te upoznaju njihov pristup temi održivoga razvoja poput očuvanja prirodnih resursa, brige o sporoj modi ili zelenim energijama, bila je to prilika i ugostiti učenike i nastavnike u našoj školi bogatim programom upoznavanja slavonske tradicije i radionicama na temu brige o hrani. Svi su učenici dobili knjižicu tradicionalnih slavonskih jela „Okusi tradicije“ koja su osmislili učenici i nastavnici škole. Neki su se učenici na školskoj Masterchef radionici prvi puta okušali u pripremanju hrane, a neki naglasili da su tek sada shvatili koliko je važno dobro planirati nabavku hrane za domaćinstvo.

Uz pomoć sredstava iz projekta u školi je osiguran trajan prostor za radionicu u kojoj se učenici mogu baviti stjecanjem vještina važnih za održivi razvoj poput šivanja novih predmeta od stare odjeće, izrade božićnih ukrasa, nakita, prigodnih poklona za sudionike školskih natjecanja i smotri. Društvenim igrama, koje su izradili učenici od recikliranoga materijala – starih duplikata sličica i šarenih kutija, igraju se i djeca u ponekim osječkim dječjim vrtićima.