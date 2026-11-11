OŠ Vladimira Nazora u Feričancima dobiva nove učionice i prelazi na jednosmjensku nastavu

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Županica Nataša Tramišak sa suradnicima obišla je radove na rekonstrukciji i dogradnji OŠ Vladimira Nazora Feričanci za potrebe jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole.

– Obišli smo radove na Osnovnoj školi Feričanci, gdje nadograđujemo nove kapacitete – novu učionicu, blagovaonicu, knjižnicu i druge prateće sadržaje. Cilj ovog projekta je osigurati djeci u Feričancima moderne uvjete za rad te uvođenje jednosmjenske i cjelodnevne nastave. Time će učenici dobiti više vremena za obitelj, izvannastavne aktivnosti, sport i druženje. Radovi se odvijaju dobrom dinamikom. Završetak se očekuje do 30. lipnja sljedeće godine, odnosno do kraja tekuće školske godine, kako bi nastava u novim prostorima započela s početkom iduće školske godine – istaknula je županica Tramišak.

Novi nadograđeni dio prostire se na oko 860 kvadratnih metara, a obuhvaća prizemlje i jedan kat. Vrijednost samih građevinskih radova iznosi 2.700.000 eura, dok je ukupna vrijednost projekta oko 3.100.000 eura jer uključuje i kompletno opremanje novih prostorija.

– Ovaj projekt dio je velikog investicijskog ciklusa koji obuhvaća ukupno 19 škola. Sva su gradilišta aktivna – tri škole su već završene, dok preostalih 16 redovito obilazimo i nadgledamo kako bismo ih po završetku radova svečano otvorili – zaključila je županica.

Načelnik Općine Feričanci Marko Knežević zahvalio je prije svega županici, Osječko-baranjskoj županiji i Vladi Republike Hrvatske na ovom hvalevrijednom projektu. – Dogradnja Osnovne škole Vladimira Nazora Feričanci predstavlja izravno ulaganje od preko 3 milijuna eura u našu općinu, što će značajno podići kvalitetu života učenika, ali i svih naših mještana. Radovi napreduju predviđenim tijekom i vjerujem da će biti završeni do početka sljedeće školske godine. Kao nastavnika u ovoj školi, posebno me raduje što će naši učenici dobiti još bolje i kvalitetnije uvjete za rad – kazao je Knežević.

I ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Feričanci Anita Azenić zahvalila je Županiji i hrvatskoj Vladi na ulaganju u obrazovnu infrastrukturu. – Izuzetno smo sretni zbog nadogradnje koja nam mnogo znači za samu organizaciju rada. Prelazak na nastavu u jednoj smjeni značajno će nam olakšati vođenje redovnih, ali i izvannastavnih te izvanškolskih aktivnosti koje će djeca sada moći lakše uskladiti nakon škole. Naša škola ukupno broji 216 učenika, od kojih trenutno 168 pohađa ovu matičnu školu – dodala je Azenić.