Iz srca Slavonije stiže priča koja dira: Domagoj napravio aplikaciju za djecu kojoj je najteže izraziti osjećaje

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Domagoj Klen iz Laslova, koji je odrastao u Osijeku, odlučio je svoje slobodno vrijeme i trud usmjeriti u projekt koji bi mogao olakšati svakodnevicu brojnim obiteljima. Ovaj 29-godišnjak, po zanimanju taksist i otac dvoje djece, osmislio je Komunikator HR – besplatnu aplikaciju namijenjenu djeci s autizmom i drugim teškoćama u razvoju, osobama koje ne govore ili imaju poteškoće u komunikaciji, ali i osobama oštećena sluha.

Ideja aplikacije je jednostavna, ali njezina svrha iznimno važna – omogućiti korisnicima da lakše izraze svoje potrebe, osjećaje i želje te tako ostvare jednostavniju komunikaciju s roditeljima, skrbnicima i drugim bliskim osobama.

Komunikator HR razvija se s puno truda i želje da pomogne onima kojima je podrška u svakodnevnoj komunikaciji najpotrebnija. Posebno je važno što je aplikacija zamišljena kao besplatna, kako bi bila dostupna što većem broju korisnika i obitelji.

Iako još nije službeno objavljena na Google Play trgovini, zainteresirani roditelji, skrbnici i drugi korisnici već je mogu isprobati. Domagoj im, dok se čeka službena objava, putem WhatsAppa šalje instalacijsku datoteku aplikacije.

Njegova je želja da Komunikator HR dođe do što većeg broja obitelji kojima bi mogao biti od pomoći, a u tome može sudjelovati svatko – dijeljenjem informacije i preporukom roditeljima kojima bi ovakav alat mogao olakšati svakodnevni život.

Iza projekta stoji jednostavna, ali snažna poruka koju je Domagoj odabrao kao moto svoje aplikacije: „Komunikator HR – jer svatko zaslužuje biti shvaćen.”

Zainteresirani za više informacija ili isprobavanje aplikacije mogu se Domagoju javiti putem WhatsAppa (0953719906)