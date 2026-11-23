II. gimnazija Osijek stvara nove prilike za darovite učenike

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II. gimnazija Osijek provodila je projekt DareU? u razdoblju od 1. lipnja 2025. do 30. studenoga 2026. godine.

Aktivnosti projekta su usmjerene na unapređivanje sustava identifikacije darovitih učenika, razvoj mentorskog pristupa te primjenu metoda i oblika rada prilagođenih njihovim sposobnostima i interesima. Grupne aktivnosti za potencijalno darovite učenike organizirane su u tri područja – umjetničkom, jezično-komunikacijskom i STEM području.

Među 30 učenika koji su sudjelovali u radionicama bila je i učenica Tena, koja je kroz dramsku skupinu razvijala svoje kreativne potencijale i otkrila nove mogućnosti za daljnji profesionalni razvoj.

„Sudjelovanjem u dramskoj skupini tijekom prošle školske godine razvijala sam kreativnost, vještine dramskog izražavanja i timskog rada. Moj završni rad prepoznat je kao najbolji u skupini, što mi je omogućilo sudjelovanje u nastavi u partnerskoj školi u Luksemburgu. Ondje smo se upoznali s pristupom jednog kazališnog teoretičara, a kroz praktične vježbe imali priliku primijeniti njegove ideje i metode. Posebno mi je značila podrška mentorice te učenika i nastavnika škole domaćina. To je iskustvo dodatno osnažilo moje interese i pomoglo mi da jasnije prepoznam svoj budući profesionalni put”, ispričala je Tena.

Školska psihologinja i koordinatorica projekta Ivana Azenić ističe kako su iskustva učenika nadmašila očekivanja te im pružila vrijedne prilike za osobni i profesionalni razvoj. „Učenici su radionice i mobilnost prepoznali kao vrijedno iskustvo koje im je omogućilo da razvijaju svoje potencijale, istražuju područja vlastitih interesa i suoče se s novim izazovima. S velikom su motivacijom pristupili projektnim zadacima i pokazali spremnost na učenje, istraživanje i ostvarivanje postavljenih ciljeva. Naš je cilj omogućiti ovakve prilike što većem broju učenika jer upravo takva iskustva pridonose njihovu cjelovitom razvoju”, ističe Ivana Azenić.

Sredstvima Erasmus+ programa odobrene su aktivnosti grupne mobilnosti za devet učenika i stručnog usavršavanja za šest nastavnika mentora. Stečena znanja i razvijene kompetencije pridonose unapređivanju nastavnog rada, osmišljavanju novih obrazovnih aktivnosti i kvalitetnijoj podršci učenicima u razvoju izvrsnosti. Kako je istaknula Ivana Pazaver, prof. i stručna suradnica knjižničarka, rad s darovitim učenicima bio je vrijedan, ali i izazovan proces: „Znatiželja, kreativnost i potreba za istraživanjem darovitih učenika zahtijevali su drukčiji pristup, mnogo fleksibilnosti i spremnost na stalno pronalaženje novih ideja i rješenja. Izrađeni su razlikovni kurikuli iz područja likovne i dramske umjetnosti, kemije, digitalnih tehnologija te talijanskoga, engleskoga i hrvatskoga jezika. Izrađeni materijali javno su dostupni nastavničkoj zajednici putem platforme Edutorij, a rezultati projektnog rada predstavljeni su i u brošuri s pregledom dostupnih grupa za razvoj izvrsnosti u II. gimnaziji Osijek. Da je svaki talent vrijedan pažnje i prilike za rast, ističe i ravnateljica Nives Merčep.

Prema njezinim riječima, projekt predstavlja nastavak stvaranja školske klime u kojoj se prepoznaju i njeguju različiti interesi, sposobnosti i potencijali učenika. Jer cilj je škole ne samo prepoznati izvrsnost nego i stvoriti uvjete u kojima ona može doći do punog izražaja. Grupne aktivnosti, izrađeni kurikuli i osnažene kompetencije nastavnika predstavljaju temelj za daljnji rad na izvrsnosti s učenicima II. gimnazije Osijek. Projekt sufinancira Europska unija u okviru programa Erasmus+