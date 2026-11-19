Zlatni zvuci Osijeka: Tamburaši HKUD-a “Osijek 1862” osvojili zlatnu plaketu!

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Tamburaški orkestar Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862 osvojio je zlatnu plaketu u kategoriji folklornih ansambala na 33. Susretu hrvatskih tamburaških orkestara, ansambala i sastava održanom u Dugom Selu.

Osječki tamburaši svojim su nastupom oduševili izvedbama skladbi Duška Topića „Zora rudi” i „Misečina trepeće”, potvrdivši kvalitetu i predanost glazbenom radu.

Iz HKUD-a Osijek 1862 uputili su zahvalu autoru skladbi Dušku Topiću, voditelju orkestra Mihaelu Mujiću te svim članovima čiji je trud i rad doveo do ovog vrijednog priznanja.

Zahvalili su i Hrvatskom saboru kulture na organizaciji susreta te KUD-u Preporod Dugo Selo na gostoprimstvu.