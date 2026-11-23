Veliko priznanje za Osijek! Na svjetskoj ljestvici kvalitete života ispred brojnih metropola

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Kako piše portal Gradonačelnik.hr, tri hrvatska grada našla su se među 100 najboljih gradova za život na svijetu prema novoj međunarodnoj ljestvici koju je objavio The Ale Palombo. Najbolje plasiran među njima je Osijek, koji je zauzeo 58. mjesto, dok se Rijeka nalazi na 83., a Split na 92. mjestu.

U istraživanju su uspoređena 312 grada iz različitih dijelova svijeta, a pritom se nisu promatrali samo uvjeti života, nego i koliko su oni financijski dostupni stanovnicima. Analiza obuhvaća niz pokazatelja, među kojima su sigurnost, kvaliteta zdravstvene skrbi, promet, onečišćenje zraka i klima, ali i visina plaća, porezna opterećenja, cijene nekretnina, najamnine te svakodnevni životni troškovi.

Osijek je tako iza sebe ostavio brojne poznate svjetske gradove, uključujući Stockholm, Berlin, Madrid i Tokio. Zanimljivo je da se na ljestvici nije našao Zagreb, ali ni neke od najvećih svjetskih metropola poput Londona, Pariza i New Yorka.

Ovo nije prvi međunarodni uspjeh hrvatskih gradova u sličnim usporedbama. Podsjetimo, u listopadu je Visual Capitalist objavio ljestvicu kvalitete života za 125 europskih gradova, prema kojoj je Osijek bio na prvom mjestu, Rijeka na četvrtom, a Split na sedmom. Zagreb je tada zauzeo 17. mjesto.

Na novoj svjetskoj ljestvici prvo mjesto pripalo je nizozemskom Groningenu, drugo švicarskom Luganu, a treće nizozemskom Haagu. Među prvih pet našli su se još Beč i Villach.

Europski gradovi čine najveći dio prvih sto, njih čak 64. Rezultati su zanimljivi i zbog toga što pokazuju kako visoka kvaliteta života nije nužno vezana uz velike i skupe svjetske metropole.

Pritom valja napomenuti da je riječ o međunarodnoj usporednoj ljestvici i metodologiji autora, a ne o službenom međunarodnom indeksu ili nagradi.