Veliki uspjeh osječkih plesačica u Pragu, sedam medalja i dvije posebne nagrade!

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Plesni studio Wings Osijek proteklog je vikenda ostvario iznimne rezultate na međunarodnom plesnom natjecanju u Pragu, osvojivši ukupno sedam medalja u natjecateljskim kategorijama te dvije posebne nagrade na Gala večeri najboljih koreografija natjecanja.

Osječke Wingsice još su jednom pokazale svoju kvalitetu, talent i predanost plesu, ostvarivši odlične rezultate u snažnoj međunarodnoj konkurenciji.

U grupnim kategorijama članice Plesnog studija Wings osvojile su pet zlatnih i jednu srebrnu medalju, dok je dodatnu zlatnu medalju osvojila Jona Pišonić svojim solističkim nastupom.

Ipak, najveći uspjeh ostvaren je plasmanom čak dviju koreografija u Gala večer, koja je okupila 12 najboljih koreografija cjelokupnog natjecanja.

Dječja formacija osvojila je izvrsno 7. mjesto te posebno priznanje za najbolju koreografiju, dok je seniorska grupa ostvarila fantastično 2. mjesto i osvojila nagradu za najbolju izvedbu.

Uz navedene uspjehe, Plesni studio Wings osvojio je i nagrade za sudjelovanje na međunarodnom plesnom natjecanju u Budimpešti 2027. godine te na plesnom kampu u Trebinju.

Ovi rezultati još su jedna potvrda kvalitetnog i predanog rada koji se kontinuirano odvija u Plesnom studiju Wings Osijek. Iza svakog nastupa stoje brojni sati treninga, učenja, odricanja i zajedničkog rada, a osvojene nagrade predstavljaju veliko priznanje trudu mladih plesačica.

„Iznimno smo ponosni na sve naše plesačice i rezultate koje su ostvarile. Posebno nas veseli činjenica da su čak dvije naše koreografije odabrane među 12 najboljih na cijelom natjecanju te da su obje osvojile posebna priznanja. To je velika nagrada za sav trud, rad i predanost koje naše plesačice svakodnevno pokazuju na treninzima, ali i dodatna motivacija za sve buduće izazove.”, poručuju iz Plesnog studija Wings Osijek.

Osim natjecateljskog dijela, trodnevni boravak u češkoj prijestolnici bio je prilika za zajedničko druženje, razgledavanje znamenitosti Praga, upoznavanje grada i stvaranje novih uspomena.

Članice Plesnog studija Wings u Osijek se vraćaju bogatije za još jedno vrijedno međunarodno iskustvo, s brojnim priznanjima, prekrasnim uspomenama i velikom motivacijom za nastavak plesne sezone.

Ovim uspjehom Plesni studio Wings Osijek nastavlja niz zapaženih rezultata na međunarodnoj plesnoj sceni, još jednom potvrđujući da se predanim radom, talentom i ljubavlju prema plesu mogu ostvariti iznimni rezultati.