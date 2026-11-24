Veliki uspjeh osječkih plesača, Illusion se iz Temišvara vraća s dva srebra

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Plesni studio Illusion ostvario je izniman uspjeh na prestižnom međunarodnom plesnom natjecanju European Grand Prix, koje se proteklog vikenda, 21. i 22. studenoga, održalo u Temišvaru. U snažnoj međunarodnoj konkurenciji, plesači studija Illusion osvojili su dvije srebrne medalje.

Oba srebrna odličja osječki su plesači zaslužili svojim nastupima u kategoriji Urban Pop Fusion, čime su još jednom potvrdili predani rad, talent i visoku razinu pripremljenosti svih članova studija.

Veliko priznanje za stručnost stiglo je i za voditeljicu i trenericu Plesnog studija Illusion, Ivanu Crnković Noelle, koja je na ovom međunarodnom natjecanju sudjelovala i kao članica stručnog sudačkog žirija, čime je dodatno potvrđen ugled koji studio uživa na europskoj plesnoj sceni.

“Iznimno smo ponosni na naše plesače i energiju koju su pokazali na pozornici u Temišvaru. Konkurencija je bila jaka, a ove dvije srebrne medalje u kategoriji Urban Pop Fusion nagrada su za sav trud koji ulažemo na treninzima. Također, velika je čast bila sudjelovati u sudačkom dijelu ovakvog natjecanja“, poručila je Noelle ,voditeljica Plesnog studija Illusion.

Ovim uspjesima Plesni studio Illusion nastavlja nizati zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni te uspješno predstavlja svoj grad i državu.