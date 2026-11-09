Slavonija i Baranja na tanjuru: 18 restorana nudi posebne menije po promotivnim cijenama

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Od 13. do 29. studenoga 2026., Slavonija i Baranja ponovno postaju nezaobilazno odredište za ljubitelje dobre hrane. U sklopu nacionalne manifestacije Dani okusa hrvatske tradicije, 18 restorana s područja Osječko-baranjske županije pripremilo je posebne menije po cijenama od 20, 27, 35 i 45 eura, pozivajući posjetitelje da otkriju bogatstvo okusa i gastronomsku baštinu istoka Hrvatske.

Manifestacija Dani okusa hrvatske tradicije održava se od 13. do 29. studenoga 2026. godine, a ove godine okuplja 120 restorana iz 15 hrvatskih županija. Riječ je o restoranima i seoskim domaćinstvima koji nose oznaku „Okusi hrvatske tradicije“, priznanje koje se dodjeljuje ugostiteljskim objektima koji zadovoljavaju propisane standarde pripreme i posluživanja tradicijskih jela. Oznaku trenutačno nosi 171 objekt diljem Hrvatske, a cilj projekta je očuvati gastronomsku baštinu i približiti autentične lokalne specijalitete domaćim i stranim gostima.

Osječko-baranjska županija predvodi Hrvatsku po broju uključenih restorana. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije projektu se pridružila prošle godine te s ukupno 23 ugostiteljska objekta postala županija s najvećim brojem nositelja oznake. 18 sudjeluje u ovogodišnjim Danima okusa Slavonije i Baranje, potvrđujući bogatstvo i raznolikost lokalne gastronomske ponude.

Na jelovnicima će se tako pronaći brojni specijaliteti koji Slavoniju i Baranju čine prepoznatljivom gastronomskom destinacijom. Ljubitelji riječne ribe moći će uživati u fiš-paprikašu, perkeltu od soma i fileu smuđa, dok će ljubitelji mesnih delicija na svoje doći uz jela od divljači, patke i crne slavonske svinje. Za slatki završetak tu su nezaobilazni okusi domaće kuhinje – tačke s pekmezom, rezanci s makom i knedle sa šljivama. Sve to uz vina slavonskih i baranjskih vinogorja, koja savršeno nadopunjuju lokalnu gastronomsku priču.

Četiri nova restorana postaju čuvari tradicijskih okusa

Ovogodišnje izdanje manifestacije donosi i proširenje mreže nositelja oznake Okusi tradicije Slavonije i Baranje. Oznake je danas županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak uručila predstavnicima četiriju novih ugostiteljskih objekata: Citadela iz Vardarca, Baranjska priča iz Suze, Park iz Valpova i Eden iz Satnice. Svaki od njih bit će označen standardiziranom pločom s jedinstvenim znakom i logotipom projekta, kao potvrdom kvalitete i predanosti očuvanju tradicijske gastronomije.

Posebno se ističe restoran Citadela iz Vardarca, koji gotovo pola stoljeća njeguje tradiciju pripreme baranjskih specijaliteta. Osim po bogatoj ponudi domaćih jela, prepoznatljiv je i po uzgoju slavonsko-srijemskog podolca, autohtone pasmine goveda, čije se meso može kušati upravo u ovom restoranu, jedinom koji ga ima u svojoj ponudi.

Baranja, poznata po svojim ruralnim restoranima, čardama i bogatoj podunavskoj gastronomskoj tradiciji, posebno mjesto na jelovnicima čuva za jela na žlicu, riječnu ribu i nezaobilaznu baranjsku mljevenu papriku. Upravo takvi autentični okusi, zajedno sa slavonskim mesnim specijalitetima i domaćim slasticama, čine temelj gastronomskog identiteta destinacije.

Projekt se provodi u partnerstvu s lokalnim turističkim zajednicama grada Osijeka, općine Bilje – Kopački rit, grada Đakova, Baranje, grada Valpova i grada Našica, čime se dodatno povezuje i promovira gastronomska ponuda cijele županije.

Gdje kušati okuse Slavonije i Baranje?

U ovogodišnjim Danima okusa sudjeluje 18 restorana s područja Osječko-baranjske županije:

Osijek: Waldinger, Čarda kod Baranjca, Meandar – Hotel Osijek, Kod javora, Projekt 9 i Crna svinja

Đakovo: Kuća dide Tunje, Laguna, Loora i Vinoteka Bačva

Bilje i okolica: Darocz, Didin konak i Citadela

Baranja: Josić, Baranjska kuća i Baranjska priča

Našice: Ribnjak

Valpovo: Park

Dani okusa Slavonije i Baranje prilika su da se poznati specijaliteti kušaju u novim kombinacijama, otkriju restorani koji čuvaju stare recepte i upozna destinacija u kojoj je gastronomija mnogo više od dobrog obroka – ona je dio tradicije, gostoljubivosti i načina života. Cjelokupnu ponudu otkrijte na poveznici.

Od 13. do 29. studenoga rezervirajte mjesto za stolom i otkrijte zašto se u Slavoniju i Baranju uvijek vrijedi vratiti!