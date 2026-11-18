Sjećanje na Vukovar ne blijedi: Odana počast žrtvama i hrvatskim braniteljima

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Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić sudjelovao je u srijedu, 18. studenoga, u obilježavanju 35. obljetnice Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. Nazočio je programu „Hrabrost – žrtva – sloboda“ ispred Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“, a potom se pridružio Koloni sjećanja prema Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.

– Kao i svake godine, zajedno s hrvatskim braniteljima i ostatkom Hrvatske došli smo iskazati duboku zahvalnost herojskom Vukovaru i svim hrvatskim braniteljima te poštovanje i pijetet prema poginulim braniteljima i civilima – izjavio je gradonačelnik Radić.

Naglasio je kako i nakon 35 godina brojne obitelji još tragaju za svojim najmilijima te poručio da su danas svi u mislima s njima.

– Danas hodamo i za našu djecu, kako bismo im prenijeli istinu o Vukovaru i herojskoj obrani cijele Hrvatske, da znaju što su naši branitelji učinili kako bismo živjeli u slobodnoj i samostalnoj državi – istaknuo je.

Podsjetivši da je i Osijek pretrpio velika stradanja u Domovinskom ratu, osobito nakon sloma obrane Vukovara, gradonačelnik je zaključio riječima zahvale Vukovaru i svim vukovarskim braniteljima.