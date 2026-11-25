Sjećanje na 48 poginulih, Laslovo obilježilo 35. godišnjicu stradanja

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Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomen-obilježja u Parku hrvatskih branitelja – mjestu posebnog pijeteta u Laslovu obilježena je 35. godišnjica tužnog i bolnog dana kada je došlo do privremene okupacije ovog naselja. Odana je počast za 48 hrvatskih branitelja i civila koji su poginuli 1991. godine u obrani svojih domova, kao i za 15 osoba koje se još vode kao nestale te kasnije preminulim mještanima.

Počast svim stradalima u obrani Laslova iskazali su članovi obitelji u Domovinskom ratu poginulih i nestalih branitelja i civila, preživjeli branitelji Laslova, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar obrane i potpredsjednik Vlade RH Ivan Anušić, zamjenik županice Goran Ivanović, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Ladislav Bece, predstavnici Hrvatske vojske, braniteljskih i drugih udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

– Trideset i pet godina nakon jednih od najtežih dana u povijesti Laslova i cijele Osječko-baranjske županije, odajemo počast svim poginulim i nestalim žrtvama tijekom 152 dana obrane ovog mjesta. Na njihovoj žrtvi danas uživamo slobodu i poručujemo kako je nikada nećemo zaboraviti. U ime osječko-baranjske županice Nataše Tramišak iskazujemo najdublji pijetet svim poginulima, uz obećanje hrvatskim braniteljima da će sjećanje na njih ostati trajno – naglasio je zamjenik županice Goran Ivanović.

Ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade RH Tomo Medved, ujedno izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, rekao je kako su prije 35 godina hrvatski branitelji i brojni dragovoljci iz zemlje i dijaspore uložili izniman napor u obranu Laslova kao ključne točke za obranu Osijeka i Hrvatske, pri čemu je život izgubilo 48 osoba, a za 15 ih se još uvijek traga. – Suočen s teškim okruženjem, nedostatkom streljiva i velikim brojem ranjenika, zapovjednik obrane donio je odgovornu i ključnu odluku o proboju kojim je spašen velik broj civila i branitelja. Uz sjećanje na sve žrtve, danas posebno ističemo i trajno zajedništvo hrvatskog i mađarskog naroda koji su zajedno branili ovo mjesto, a danas ga uz punu potporu Vlade zajednički grade i čuvaju istinu o njegovu stradanju od zaborava – kazao je ministar Medved.

Policijska uprava osječko-baranjska podnijela je kaznenu prijavu protiv Bore Ivanovića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika. – Policija i dalje intenzivno istražuje ratna zbivanja u Laslovu radi utvrđivanja individualne odgovornosti, unatoč sve manjem broju svjedoka i nedostupnosti počinitelja. Potragu za žrtvama dodatno otežava činjenica da su tijela tijekom i nakon rata bila premještana – rekao je načelnik PU osječko-baranjske Ladislav Bece, čija je majka ubijena u tom selu i još uvijek se vodi kao nestala.

– Nakon 152 dana obrane Laslova i četiri dana u potpunom okruženju bez dovoljno streljiva, zapovjedništvo je donijelo tešku odluku o proboju kako bi spasilo preživjele. U iznimno teškim uvjetima kroz blato, maglu i preko srušenog mosta na Bobotskom kanalu, branitelji su uspjeli izvući starije civile i 27 ranjenika koje su, uz samo troja nosila, nosili na rukama i ramenima. Danas, 35 godina kasnije, preživjeli branitelji svoju glavnu zadaću vide u trajnom čuvanju uspomene na sve poginule te prenošenju istinite priče o obrani Laslova mlađim generacijama – zaključio je Ladislav Kočiš, ratni zapovjednik obrane Laslova.