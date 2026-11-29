Prosinac u znaku ljubavi prema gradu, Osijek slavi 240. rođendan uz bogat program [program]

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Grad Osijek obilježit će 240. Dan grada bogatim i raznovrsnim programom koji se održava od 13. studenoga do 5. prosinca 2026.

I ove godine građane i posjetitelje očekuju brojni kulturni, zabavni, sportski i humanitarni događaji. Program uključuje više od četrdeset aktivnosti raspoređenih na različitim gradskim lokacijama.

Na sam Dan grada, 2. prosinca u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku održat će se Svečana sjednica Gradskoga vijeća, a na Trgu svetog Trojstva u Tvrđi tradicionalnu budnicu izvest će Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo Zrinski.

Uz cjelodnevni program, koji će završiti na adventskoj pozornici u Tvrđi koncertom grupe Cubismo, građanima i gostima su toga dana osigurani i brojni besplatni sadržaji.

Tako se 2. prosinca neće naplaćivati ulaz na obnovljene Gradske bazene kao ni ulaz u osječki Zoološki vrt.

Za premijeru predstave za djecu Traži se sob, koja će se održati 3. prosinca u 18 sati u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića osigurano je 50 besplatnih ulaznica, a koje se mogu preuzeti u ponedjeljak 30. studenoga od 8 do 15 sati na blagajni Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Za generalnu probu Orašara, koja će se u osječkom HNK-u održati 2. prosinca u 20 sati, osigurano je 100 besplatnih ulaznica koje se mogu preuzeti na blagajni HNK u Osijeku, u ponedjeljak 30. studenoga od 10 do 12 sati.

2. prosinca bit će besplatan i javni prijevoz tramvajima i autobusima na svim linijama GPP-a.

Program događanja

13.11. – 03.12.2026.

Vrijeme Program 13.11. – 03.12.2026. Družba „Braća Hrvatskog Zmaja”

Izložba „Mijo Kišpatić – samozatajni vizionar”

Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1

25.11. – 28.11.2026.

Vrijeme Program 09:00 Udruga Aktivni umirovljenici Osijek

Turnir u belotu

Lokacija: Dnevni boravak za umirovljenike, Županijska 11

26.11.2026.

Vrijeme Program 09:00 Udruga Aktivni umirovljenici Osijek

Turnir u šahu

Lokacija: Dnevni boravak za umirovljenike, Županijska 11

27.11.2026.

Vrijeme Program 09:30 Udruga Aktivni umirovljenici Osijek

Turnir u pikadu i visećem kuglanju

Lokacija: Dnevni boravak za umirovljenike, Županijska 11

28.11.2026.

Vrijeme Program 08:00 – 17:00 ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH SVJETLOST

Međunarodno natjecanje slijepih na govornom pikado aparatu i visećoj kuglani

Lokacija: ŠD Jug, Ulica kralja Petra Svačića 67 10:00 THAI BOX KLUB HUS

MUAYTHAI OSIJEK OPEN’26 međunarodni turnir u tajlandskom boksu

Lokacija: NŠD Gradski vrt, Kneza Trpimira 23 10:00 OSJEČKI ŠAHOVSKI SAVEZ

30. šahovski brzopotezni turnir

Lokacija: Vodovod – Osijek d.o.o. (dvorana restorana), Poljski put 1 11:30 AK Slavonija Žito / Igor Delač

Osijek trči – I ti to možeš, daruj svoje kilometre – humanitarna utrka

Lokacija: Promenada kod Picassa 16:00 BOKSAČKI KLUB MLADOST

Memorijalni turnir „Vladimir Stojić”

Lokacija: Dvorana borilačkih sportova „Vladimir Stojić”, Ulica Ivana Gorana Kovačića 2a 17:00 Izviđački klub Javor Osijek

25. Festival izviđačkih pjesama Osijek

FIPO FEST

Ulaz besplatan

Lokacija: Dom Hrvatske vojske, Ulica Dobriše Cesarića 1b 20:00 TZ grada Osijeka

Advent u Osijeku – Otvorenje

Petar Grašo, koncert

Lokacija: Trg svetog Trojstva

29.11.2026.

Vrijeme Program 18:30 Konkatedrala

Svečano euharistijsko slavlje za Dan grada i paljenje prve adventske svijeće

Lokacija: Trg pape Ivana Pavla II. 19:00 TZ grada Osijeka

Advent u Osijeku

Erika Crnković, koncert

Lokacija: Trg svetog Trojstva

30.11.2026.

Vrijeme Program 12:00 Državni arhiv u Osijeku

Izložba „Pozdrav iz starog Osijeka”

Lokacija: Državni arhiv Osijeku, Ulica Kamila Firingera 1 19:00 TZ grada Osijeka

Advent u Osijeku

VGP DJ Collective

Lokacija: Trg svetog Trojstva 20:00 VA Brevis

SVEČANI KONCERT

30 godina Vokalnog ansambla Brevis

Lokacija: Kulturni centar Osijek, Ulica Krunoslava Kiće Slabinca 1

01.12.2026.

Vrijeme Program 09:00 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Treći stručni skup „Na dobrom glasu: od rukopisa do čitatelja”

Lokacija: Studijska čitaonica, Europska avenija 24 10:00 – 15:30 Državni arhiv u Osijeku

„Komorska općina Osijek u mreži urbanih naselja hrvatskih zemalja 18. stoljeća”, znanstveni skup povodom 240. obljetnice sjedinjenja triju komorskih općina i 250. obljetnice inkorporacije osječke župe u Bosansku ili Đakovačko i Srijemsku biskupiju

Lokacija: Državni arhiv u Osijeku, Ulica Kamila Firingera 1 10:00 Udruga Aktivni umirovljenici Osijek

Svečana podjela medalja pobjednicima turnira u belotu, šahu, pikadu i visećem kuglanju

Lokacija: Dnevni boravak za umirovljenike, Županijska 11 12:00 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Proglašenje najčitatelja Posudbenog odjela za odrasle za 2025. godinu

Lokacija: Posudbeni odjel za odrasle, Europska avenija 24 17:00 – 18:00 Pučko otvoreno učilište Osijek

Radionica

Moj prvi susret s Japanom

初めての日本

Lokacija: Lorenza Jägera 6 17:30 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Kreativna radionica „LEGO – izgradi svoj najdraži kutak grada”

Lokacija: Igraonica Odjela za rad s djecom i mladima, Europska avenija 24 18:00 – 19:00 Pučko otvoreno učilište Osijek

Radionica

D-A-CH: Kratko putovanje kroz jezik i kulturu zemalja njemačkog govornog područja

Lokacija: Lorenza Jägera 6 18:00 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Predstavljanje knjige „Rock romantičarka sa Sjenjaka”

Lokacija: Studijska čitaonica, Europska avenija 24 19:00 TZ grada Osijeka

Advent u Osijeku

VGP DJ Collective

Lokacija: Trg svetog Trojstva

02.12.2026.

Vrijeme Program Cijeli dan GPP d.o.o.

Besplatan javni prijevoz na svim linijama GPP-a

Lokacija: Osijek 08:00 Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo Zrinski

Budnica koju tradicionalno izvodi Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo Zrinski

Lokacija: Trg svetog Trojstva, Tvrđa 08:30 Franjevački samostan

Proslava Gospe Osječke

Donošenje cvijeća na oltar Gospe Osječke

Lokacija: Crkva Sv. Križa u Osijeku, Trg Vatroslava Lisinskog 3 09:00 – 16:00 Unikom Osijek

Besplatan ulaz u ZOO vrt

Lokacija: ZOO vrt, Sjevernodravska obala 1 10:00 – 18:00 Športski objekti d.o.o.

Besplatan ulaz na Gradske bazene

Lokacija: Gradski bazeni, Ulica Martina Divalta 6a 11:00 Grad Osijek

Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Osijeka

Lokacija: HNK u Osijeku, Županijska 9 17:30 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Pričaonica za djecu „Priča o gradu”

Lokacija: Igraonica Odjela za rad s djecom i mladima, Europska avenija 24 18:00 – 19:00 Pučko otvoreno učilište Osijek

Radionica

Putovanje po Španjolskoj

Un viaje por España

Lokacija: Lorenza Jägera 6 18:30 Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Izložba i predavanje Hrvatskog pjevačkog društva „Lipa” „Listovi prošlosti, glasovi vječnosti…”

Lokacija: Izložbena aula, Europska avenija 24 18:30 Društvo pedagoga tehničke kulture

33. Lampionada

Lokacija: Stara pekara, Trg Vatroslava Lisinskog 1 19:00 TZ grada Osijeka

Cubismo, koncert za Dan grada na adventskoj pozornici

Lokacija: Trg svetog Trojstva 20:00 HNK u Osijeku

Orašar

Generalna probaOsigurano je 100 besplatnih ulaznica koje se mogu preuzeti na blagajni HNK u Osijeku u ponedjeljak 30. studenoga od 10 do 12 sati.

Lokacija: Županijska 9

03.12.2026.

Vrijeme Program 17:30 – 18:30 Pučko otvoreno učilište Osijek

Inicijalno testiranje znanja engleskog jezika uz procjenu pristupne razine za polaganje Cambridge ispita

Lokacija: Lorenza Jägera 6 18:00 – 19:00 Pučko otvoreno učilište Osijek

Radionica

Talijanski Božić – putovanje kroz blagdanske običaje i okuse Italije Natale Italiano

Lokacija: Lorenza Jägera 6 18:00 Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku

Traži se sob

Režija: Ivana Vukičević

Premijera predstave za djecuOsigurano je 50 besplatnih ulaznica koje se mogu preuzeti od ponedjeljka 30. studenoga od 8 do 15 sati na blagajni. Rezervacije ulaznica nisu moguće.

Lokacija: Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku, Trg bana Josipa Jelačića 19

04.12.2026.

Vrijeme Program 09:00 – 12:00 Pučko otvoreno učilište Osijek

Inicijalno testiranje uz izdavanje potvrde o razini poznavanja engleskog ili njemačkog jezika

Lokacija: Lorenza Jägera 6 10:00 – 11:00 Pučko otvoreno učilište Osijek

Radionica Kreativnog razmišljanja u sklopu Soft skill akademije

Lokacija: Lorenza Jägera 6 13:00 Muški veteranski rukometni klub „Osijek”

XXII. Međunarodni božićni rukometni turnir za veteranke i veterane

Lokacija: Dvorana Zrinjevac, Zrinjevac ulica 11

05.12.2026.