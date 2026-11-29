Grad Osijek obilježit će 240. Dan grada bogatim i raznovrsnim programom koji se održava od 13. studenoga do 5. prosinca 2026.
I ove godine građane i posjetitelje očekuju brojni kulturni, zabavni, sportski i humanitarni događaji. Program uključuje više od četrdeset aktivnosti raspoređenih na različitim gradskim lokacijama.
Na sam Dan grada, 2. prosinca u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku održat će se Svečana sjednica Gradskoga vijeća, a na Trgu svetog Trojstva u Tvrđi tradicionalnu budnicu izvest će Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo Zrinski.
Uz cjelodnevni program, koji će završiti na adventskoj pozornici u Tvrđi koncertom grupe Cubismo, građanima i gostima su toga dana osigurani i brojni besplatni sadržaji.
Tako se 2. prosinca neće naplaćivati ulaz na obnovljene Gradske bazene kao ni ulaz u osječki Zoološki vrt.
Za premijeru predstave za djecu Traži se sob, koja će se održati 3. prosinca u 18 sati u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića osigurano je 50 besplatnih ulaznica, a koje se mogu preuzeti u ponedjeljak 30. studenoga od 8 do 15 sati na blagajni Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Za generalnu probu Orašara, koja će se u osječkom HNK-u održati 2. prosinca u 20 sati, osigurano je 100 besplatnih ulaznica koje se mogu preuzeti na blagajni HNK u Osijeku, u ponedjeljak 30. studenoga od 10 do 12 sati.
2. prosinca bit će besplatan i javni prijevoz tramvajima i autobusima na svim linijama GPP-a.
Program događanja
13.11. – 03.12.2026.
|Vrijeme
|Program
|13.11. – 03.12.2026.
|Družba „Braća Hrvatskog Zmaja”
Izložba „Mijo Kišpatić – samozatajni vizionar”
Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1
25.11. – 28.11.2026.
|Vrijeme
|Program
|09:00
|Udruga Aktivni umirovljenici Osijek
Turnir u belotu
Lokacija: Dnevni boravak za umirovljenike, Županijska 11
26.11.2026.
|Vrijeme
|Program
|09:00
|Udruga Aktivni umirovljenici Osijek
Turnir u šahu
Lokacija: Dnevni boravak za umirovljenike, Županijska 11
27.11.2026.
|Vrijeme
|Program
|09:30
|Udruga Aktivni umirovljenici Osijek
Turnir u pikadu i visećem kuglanju
Lokacija: Dnevni boravak za umirovljenike, Županijska 11
28.11.2026.
|Vrijeme
|Program
|08:00 – 17:00
|ŠPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH SVJETLOST
Međunarodno natjecanje slijepih na govornom pikado aparatu i visećoj kuglani
Lokacija: ŠD Jug, Ulica kralja Petra Svačića 67
|10:00
|THAI BOX KLUB HUS
MUAYTHAI OSIJEK OPEN’26 međunarodni turnir u tajlandskom boksu
Lokacija: NŠD Gradski vrt, Kneza Trpimira 23
|10:00
|OSJEČKI ŠAHOVSKI SAVEZ
30. šahovski brzopotezni turnir
Lokacija: Vodovod – Osijek d.o.o. (dvorana restorana), Poljski put 1
|11:30
|AK Slavonija Žito / Igor Delač
Osijek trči – I ti to možeš, daruj svoje kilometre – humanitarna utrka
Lokacija: Promenada kod Picassa
|16:00
|BOKSAČKI KLUB MLADOST
Memorijalni turnir „Vladimir Stojić”
Lokacija: Dvorana borilačkih sportova „Vladimir Stojić”, Ulica Ivana Gorana Kovačića 2a
|17:00
|Izviđački klub Javor Osijek
25. Festival izviđačkih pjesama Osijek
FIPO FEST
Ulaz besplatan
Lokacija: Dom Hrvatske vojske, Ulica Dobriše Cesarića 1b
|20:00
|TZ grada Osijeka
Advent u Osijeku – Otvorenje
Petar Grašo, koncert
Lokacija: Trg svetog Trojstva
29.11.2026.
|Vrijeme
|Program
|18:30
|Konkatedrala
Svečano euharistijsko slavlje za Dan grada i paljenje prve adventske svijeće
Lokacija: Trg pape Ivana Pavla II.
|19:00
|TZ grada Osijeka
Advent u Osijeku
Erika Crnković, koncert
Lokacija: Trg svetog Trojstva
30.11.2026.
|Vrijeme
|Program
|12:00
|Državni arhiv u Osijeku
Izložba „Pozdrav iz starog Osijeka”
Lokacija: Državni arhiv Osijeku, Ulica Kamila Firingera 1
|19:00
|TZ grada Osijeka
Advent u Osijeku
VGP DJ Collective
Lokacija: Trg svetog Trojstva
|20:00
|VA Brevis
SVEČANI KONCERT
30 godina Vokalnog ansambla Brevis
Lokacija: Kulturni centar Osijek, Ulica Krunoslava Kiće Slabinca 1
01.12.2026.
|Vrijeme
|Program
|09:00
|Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Treći stručni skup „Na dobrom glasu: od rukopisa do čitatelja”
Lokacija: Studijska čitaonica, Europska avenija 24
|10:00 – 15:30
|Državni arhiv u Osijeku
„Komorska općina Osijek u mreži urbanih naselja hrvatskih zemalja 18. stoljeća”, znanstveni skup povodom 240. obljetnice sjedinjenja triju komorskih općina i 250. obljetnice inkorporacije osječke župe u Bosansku ili Đakovačko i Srijemsku biskupiju
Lokacija: Državni arhiv u Osijeku, Ulica Kamila Firingera 1
|10:00
|Udruga Aktivni umirovljenici Osijek
Svečana podjela medalja pobjednicima turnira u belotu, šahu, pikadu i visećem kuglanju
Lokacija: Dnevni boravak za umirovljenike, Županijska 11
|12:00
|Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Proglašenje najčitatelja Posudbenog odjela za odrasle za 2025. godinu
Lokacija: Posudbeni odjel za odrasle, Europska avenija 24
|17:00 – 18:00
|Pučko otvoreno učilište Osijek
Radionica
Moj prvi susret s Japanom
初めての日本
Lokacija: Lorenza Jägera 6
|17:30
|Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Kreativna radionica „LEGO – izgradi svoj najdraži kutak grada”
Lokacija: Igraonica Odjela za rad s djecom i mladima, Europska avenija 24
|18:00 – 19:00
|Pučko otvoreno učilište Osijek
Radionica
D-A-CH: Kratko putovanje kroz jezik i kulturu zemalja njemačkog govornog područja
Lokacija: Lorenza Jägera 6
|18:00
|Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Predstavljanje knjige „Rock romantičarka sa Sjenjaka”
Lokacija: Studijska čitaonica, Europska avenija 24
|19:00
|TZ grada Osijeka
Advent u Osijeku
VGP DJ Collective
Lokacija: Trg svetog Trojstva
02.12.2026.
|Vrijeme
|Program
|Cijeli dan
|GPP d.o.o.
Besplatan javni prijevoz na svim linijama GPP-a
Lokacija: Osijek
|08:00
|Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo Zrinski
Budnica koju tradicionalno izvodi Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo Zrinski
Lokacija: Trg svetog Trojstva, Tvrđa
|08:30
|Franjevački samostan
Proslava Gospe Osječke
Donošenje cvijeća na oltar Gospe Osječke
Lokacija: Crkva Sv. Križa u Osijeku, Trg Vatroslava Lisinskog 3
|09:00 – 16:00
|Unikom Osijek
Besplatan ulaz u ZOO vrt
Lokacija: ZOO vrt, Sjevernodravska obala 1
|10:00 – 18:00
|Športski objekti d.o.o.
Besplatan ulaz na Gradske bazene
Lokacija: Gradski bazeni, Ulica Martina Divalta 6a
|11:00
|Grad Osijek
Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Osijeka
Lokacija: HNK u Osijeku, Županijska 9
|17:30
|Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Pričaonica za djecu „Priča o gradu”
Lokacija: Igraonica Odjela za rad s djecom i mladima, Europska avenija 24
|18:00 – 19:00
|Pučko otvoreno učilište Osijek
Radionica
Putovanje po Španjolskoj
Un viaje por España
Lokacija: Lorenza Jägera 6
|18:30
|Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Izložba i predavanje Hrvatskog pjevačkog društva „Lipa” „Listovi prošlosti, glasovi vječnosti…”
Lokacija: Izložbena aula, Europska avenija 24
|18:30
|Društvo pedagoga tehničke kulture
33. Lampionada
Lokacija: Stara pekara, Trg Vatroslava Lisinskog 1
|19:00
|TZ grada Osijeka
Cubismo, koncert za Dan grada na adventskoj pozornici
Lokacija: Trg svetog Trojstva
|20:00
|HNK u Osijeku
Orašar
Generalna probaOsigurano je 100 besplatnih ulaznica koje se mogu preuzeti na blagajni HNK u Osijeku u ponedjeljak 30. studenoga od 10 do 12 sati.
Lokacija: Županijska 9
03.12.2026.
|Vrijeme
|Program
|17:30 – 18:30
|Pučko otvoreno učilište Osijek
Inicijalno testiranje znanja engleskog jezika uz procjenu pristupne razine za polaganje Cambridge ispita
Lokacija: Lorenza Jägera 6
|18:00 – 19:00
|Pučko otvoreno učilište Osijek
Radionica
Talijanski Božić – putovanje kroz blagdanske običaje i okuse Italije Natale Italiano
Lokacija: Lorenza Jägera 6
|18:00
|Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku
Traži se sob
Režija: Ivana Vukičević
Premijera predstave za djecuOsigurano je 50 besplatnih ulaznica koje se mogu preuzeti od ponedjeljka 30. studenoga od 8 do 15 sati na blagajni. Rezervacije ulaznica nisu moguće.
Lokacija: Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku, Trg bana Josipa Jelačića 19
04.12.2026.
|Vrijeme
|Program
|09:00 – 12:00
|Pučko otvoreno učilište Osijek
Inicijalno testiranje uz izdavanje potvrde o razini poznavanja engleskog ili njemačkog jezika
Lokacija: Lorenza Jägera 6
|10:00 – 11:00
|Pučko otvoreno učilište Osijek
Radionica Kreativnog razmišljanja u sklopu Soft skill akademije
Lokacija: Lorenza Jägera 6
|13:00
|Muški veteranski rukometni klub „Osijek”
XXII. Međunarodni božićni rukometni turnir za veteranke i veterane
Lokacija: Dvorana Zrinjevac, Zrinjevac ulica 11
05.12.2026.
|Vrijeme
|Program
|18:00
|BOKSAČKI KLUB OSIJEK
Osijek Boxing open
(međunarodni boksački turnir reprezentacija Hrvatske, Mađarske i Austrije)
Lokacija: NŠD Gradski vrt, Kneza Trpimira 23