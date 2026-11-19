Poruke koje se ne zaboravljaju: Osječka djeca dirnula 1500 motorista na putu prema Vukovaru

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Postoje putovanja koja se ne mjere kilometrima, nego emocijama. Jedno takvo i ove je godine povezalo Prevlaku i Vukovar, a poseban, emotivan trenutak dogodio se u osječkoj Retfali, gdje je 1500 motorista dočekalo nešto što nisu očekivali – pisma djece ispisana iskrenim riječima zahvalnosti, ljubavi i želje za mirom.

Tradicionalna karavana „Zajedno u ratu, zajedno u miru“, koju već 35 godina organizira Moto klub Korčula u suradnji s udrugama proisteklima iz Domovinskog rata i moto klubovima iz cijele Hrvatske, i ove je godine krenula na put od Prevlake prema Vukovaru, odajući počast hrvatskim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata.

Karavana je 17. studenoga stigla i u Osijek, gdje su motoriste u Retfali, kod Spomenika hrvatskim braniteljima, dočekali građani, a posebno dirljiv doček pripremila su djeca. Napisala su pisma i osobno ih predala motoristima, ne sluteći možda koliko će njihove jednostavne, ali iskrene riječi značiti onima koji su ih primili.

„Mir mi je važan jer se ne morate opet žrtvovati“, napisao je Jerko u svojoj poruci. Karla je braniteljima poručila: „Od srca vam hvala za svu hrabrost i žrtvu prema našoj domovini.“

Koliko su te dječje riječi dirnule motoriste, najbolje govore njihove reakcije. Marijan je nakon čitanja pisma malog Leona napisao: „Moram ti priznati da si me rasplakao i rastužio.“ Mario je pak svoj doček u Osijeku opisao riječima: „Ono kad ti dijete gurne kovertu u ruke, a ono… Srce do neba!“

Upravo su ti mali komadi papira, ispisani dječjim rukopisom, postali možda i najljepši dio ovogodišnjeg susreta. Jer dok su motoristi kilometrima čuvali uspomenu na one koji su dali živote za slobodu, djeca su im svojim porukama pokazala da njihove žrtve nisu zaboravljene i da se sjećanje prenosi na nove generacije.

Ponekad je dovoljno jedno dječje pismo da podsjeti koliko je mir dragocjen i koliko je važno čuvati uspomenu na one koji su nam ga omogućili.