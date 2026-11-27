Odabrano 13 najljepših fotografija Osječko-baranjske županije za novi kalendar

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Završen je još jedan fotonatječaj „Najljepši prizori Osječko-baranjske županije“, putem kojeg su tražili najbolje radove koji okom i objektivom bilježe skrivene i otkrivene kutke našega kraja.

Cilj natječaja bio je prikazati svu ljepotu, bogatstvo i jedinstvenu raznolikost Osječko-baranjske županije kroz naš godišnji kalendar. Među brojnim pristiglim radovima odabrano je 13 najboljih fotografija (12 fotografija za svaki mjesec u godini te naslovna fotografija) koje će krasiti novo izdanje kalendara.

Autori odabranih fotografija su:

Adrijan Horvat Alen Zita Boris Kozjak Danijel Pintarić Goran Bakač Josip Bando Josip Ćutunić Mario Novak Patricija Kovačević Silvija Butković Tea Januš Veronika Završki Vladimir Kovačević

Zahvaljujemo svim sudionicima na velikom odazivu, trudu i ljubavi prema našoj županiji koju su prenijeli u svoje kadrove, a odabranim autorima od srca čestitamo!