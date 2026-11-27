Završen je još jedan fotonatječaj „Najljepši prizori Osječko-baranjske županije“, putem kojeg su tražili najbolje radove koji okom i objektivom bilježe skrivene i otkrivene kutke našega kraja.
Cilj natječaja bio je prikazati svu ljepotu, bogatstvo i jedinstvenu raznolikost Osječko-baranjske županije kroz naš godišnji kalendar. Među brojnim pristiglim radovima odabrano je 13 najboljih fotografija (12 fotografija za svaki mjesec u godini te naslovna fotografija) koje će krasiti novo izdanje kalendara.
Autori odabranih fotografija su:
- Adrijan Horvat
- Alen Zita
- Boris Kozjak
- Danijel Pintarić
- Goran Bakač
- Josip Bando
- Josip Ćutunić
- Mario Novak
- Patricija Kovačević
- Silvija Butković
- Tea Januš
- Veronika Završki
- Vladimir Kovačević
Zahvaljujemo svim sudionicima na velikom odazivu, trudu i ljubavi prema našoj županiji koju su prenijeli u svoje kadrove, a odabranim autorima od srca čestitamo!