[KOLUMNA] Zdrava doza cinizma – Otpad

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Otpad

Obični. Naš svakodnevni. Ne onaj toksični kod Gospića, koji će nam poslužiti kao test za utvrđivanje sinkope čitave nacije na idućim izborima. Vjerujem da će nalaz biti pozitivan.

Ne, govorim o ovom našem kućnom otpadu. Ljuske od jaja, plastična pakiranja, papirnati omoti i sve naše krive životne odluke pretvorene u prazne boce žestokih alkoholnih pića boje karamele.

Zanimljivo je kako nemam nikakvo pravo glasa kada je riječ o obrazovnom sustavu. Nitko me ništa ne pita ni o zdravstvenom sustavu. Ako se kojim slučajem, u bunilu vlastitih zabluda o slobodnom društvu, pobunim protiv poreznog sustava te pred cijelom birtijom, izjavim da plaćamo previše poreza za tragikomediju od države kakvu danas imamo, nitko neće ni obratit pažnju. Čitava priča završava za šankom.

Kuknjava za šankom druga je omiljena aktivnost Hrvata u prirodi, odmah nakon javnih prosvjeda, koji su, barem kada je riječ o konkretnim rezultatima, jednako učinkoviti.

Ali zato, kada je otpad u pitanju, dobrobit čitavog planeta i svih budućih duša koje se još nisu rodile i koje nikada neću upoznati leži isključivo na mojim grbavim leđima.

Jer ako plastičnu bocu umjesto u žutu bacim u plavu kantu, buduće generacije osmogodišnjih Norvežana više neće imati sobova koje će moći rastrgati golim zubima iz puke zabave. A Greta Thunberg će napokon moći postati ono što je oduvijek željela… submisivna i tiha supruga rabijatnog šljakera na naftnoj platformi.

Zašto?

Zato što će zbog moje boce gaziranog pića, od kojeg jednjak vrišti a jetra tiho jeca, izumrijeti svi sobovi na planetu. Mladi Vikinzi tako više neće imati životinja na kojima bi mogli malo razgaziti vilice, dok će Greta konačno odbaciti svoju infantilnu masku brige za okoliš koja joj služi samo zato da bi mogla markirati školu i napokon ostvariti svoje prave snove.

Barem bi se tako moglo zaključiti iz načina na koji nam se svakodnevno servira osobna odgovornost za sudbinu planeta. Jer kao što rekoh, nemamo pravo odluke o ozbiljnim pitanjima poput zdravstva i obrazovanja, ali zato imamo potpunu slobodu odlučivanja kad su u pitanju minorne i nevažne gluposti poput planeta na kojem živimo.

Neprestano se ponavljaju ista pitanja. Kakvu ćemo planetu ostaviti svojim unucima? Kakve ćemo im rijeke, šume i planine ostaviti? Hoće li buduće generacije imati čistu vodu, čist zrak i dovoljno prirodnih resursa?

Nitko ne pita kakav ćemo obrazovni sustav ostaviti budućim naraštajima. Hoće li naša unučad imati kvalitetan zdravstveni sustav s dovoljno pedijatara i liječnika opće prakse, tako da nam primarna zdravstvena zaštita više ne izgleda kao trijumf nade nad realnosti? Hoće li naša djeca uskoro morati plaćati sto eura za obično cjepivo protiv gripe?

Ima tu još mnogo zanimljivih pitanja na koja bih za života volio dobiti konkretan odgovor. Ne politički, naravno, ali ne znam ni želim li iskren odgovor. Nisam siguran da bi mi se istina svidjela.

Jedno od tih pitanja tiče se logistike.

Kako je moguće u čitavoj zemlji, od Prevlake pa sve do Dunava, kako kaže jedna ogavno sladunjava pjesmica, organizirati i naposljetku provesti sustav u kojem svaka zgrada, kuća i dvorišni stan imaju svoju vlastitu zelenu, plavu, žutu, smeđu, rozu, sivu, bordo, azurnu, svjetlomagentnu, zagasito srebrnu i, zašto ne, odvažno tirkiznu kantu za smeće, dok na magnetsku rezonanciju koljena u KBC-u moram čekati deset mjeseci? I dotada šepati kao Herr Flick dok mi napokon ne snime ono što je još ostalo od tog koljena, koje se grčevito drži na zadnjem preostalom ligamentu poput uspaničenog djeteta za svoju majku.

Kako je moguće da se diljem zemlje grade zeleni otoci, reciklažna dvorišta, podzemni kontejneri i kompostane, da se u svaku trgovinu ugrađuju automati za povrat PET ambalaže, a istodobno se ne može pronaći ni jedan liječnik opće prakse koji bi radio na otoku? Zar je smeće važnije od zdravlja? Nije, ali je puno profitabilnije. Sto kila teško bolesnog čovjeka ne vrijedi ni približno kao sto kila sekundarnih sirovina. Jer bolestan je čovjek čisti trošak za sustav. Neto negativan. Dok je sekundarna sirovina čisti profit. Mladi Norvežani to sigurno ne bi dopustili. Raspravili bi o tome dok rukama trgaju još uvijek toplu, krvavu plećku soba koji je još do prije samo desetak minuta bezbrižno trčao po šumi.

Stoga je vrijeme da se svi dignemo sa šanka i poduzmemo konkretne akcije.

I dalje ćemo vraćati PET ambalažu u trgovine i skupljati one otužne tikete koji simboliziraju našu inertnu poslušnost. Ali ih više nećemo unovčavati na blagajni. Poput bijednika. Predlažem da uvedemo novi sustav. Čuvat ćemo ih. Tko skupi više, pomaknut će se na listi čekanja za magnetsku rezonanciju. Onaj tko na pretragu dođe s najvećim brojem skupljenih tiketa ide odmah na snimanje.

Zašto i mi, obični smrtnici, ne bismo zauzvrat dobili neku zaista korisnu i konkretnu uslugu od sustava? Uostalom, potpuno besplatno skupljamo isto tako potpuno besplatnu sirovinu za tvrtke koje se bave preradom plastične ambalaže. I još imamo privilegiju to svaki mjesec platiti.

Bolnica neka unovči sve te silne tikete koje skupimo. Možda tada ne bismo više morali plaćati dopunsko zdravstveno. Možda se tako zdravstvo izvuče iz silnih dugova. Eto nam reforme zdravstvenog sustava. Skupljat ćemo PET ambalažu da spasimo bolnice od bankrota!

Na taj bi se način i ja osobno puno više trudio ubaciti bocu u žutu kantu, a ne u prvu koju vidim. Jer bih znao da zbog toga neću morati čekati jedanaest mjeseci na nalaz pretrage pankreatitisa jer je i taj moj nesretni pankreas, poput mene, odustao od ekološke osviještenosti. I mladi će Norvežani biti sretni. Jedino će Greta i dalje patiti. Sama si je kriva. Ubogo naivno čeljade.

No, da se vratimo na onu sinkopu nacije s početka. Nekako sam dojma da će svi oni vladajući u Gospiću, županiji te Lici općenito unatoč toksičnom otpadu na idućim izborima ponovno dobiti povjerenje birača. Mladi Norvežani sasvim sigurno ni to ne bi dopustili. Pronašli bi učinkovito rješenje prije negoli do kraja rastrgaju mladu sirovu sobovsku jetru golim zubima.

Lijep pozdrav.

Napomena: Ovaj tekst NIJE generiran uz pomoć umjetne inteligencije. Nažalost živimo u vremenu kada je postalo potrebno to dodatno naglasiti.

Bilješka o autoru:

Goran Srdarević književnik je iz Osijeka, kojemu su dosad objavljena četiri romana te nekoliko kratkih priča. U njegovu se pisanju isprepliću satira, crni humor i ironija, a svakodnevica postaje polazište za promišljanje društva, ljudskih slabosti i apsurda vremena u kojem živimo. Svojim prepoznatljivim stilom autor komentira svakodnevne teme uz, kako sam kaže, zdravu dozu cinizma.