Jedan razgovor, jedna osoba i javne ocjene ponašanja: Osječanin pokrenuo aplikaciju Moralo

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Osječki programer Hrvoje Batrnek pokrenuo je Moralo, aplikaciju za upoznavanje s jednim pravilom: u isto vrijeme razgovaraš samo s jednom osobom. Aplikacija je besplatna, dostupna na Google Playu i u pregledniku na moralodating.com, a prve korisnike traži upravo u Osijeku i okolici.

“Aplikacije za upoznavanje postale su još jedna društvena mreža za skupljanje pažnje. A upoznavanje je zato da nađeš jednu osobu – zato sam napravio Moralo“, kaže Batrnek, programer od 2005., koji je aplikaciju razvio sam. Na popularnim aplikacijama ljudi dopisuju s deset osoba odjednom, razgovori se gase u pola rečenice, a mnoge žene dobivaju poruke koje nisu tražile.

Moralo to rješava pravilima koja vrijede za sve:

Nitko ti ne može pisati dok ga i ti ne lajkaš. Kad se dvoje obostrano lajka, odmah su u razgovoru – bez popisa “matcheva” i bez neželjenih poruka.

Kad se dvoje obostrano lajka, odmah su u razgovoru – bez popisa “matcheva” i bez neželjenih poruka. Jedan razgovor u isto vrijeme. Dok razgovor traje, oboje su nevidljivi svima ostalima i ne mogu započeti drugi. Tko razgovara s tobom, razgovara samo s tobom.

Dok razgovor traje, oboje su nevidljivi svima ostalima i ne mogu započeti drugi. Tko razgovara s tobom, razgovara samo s tobom. Ocjena ponašanja. Kad razgovor završi, sugovornici ocijene jedno drugo, a prosjek se vidi na profilu. Pristojnost se isplati, nestajanje bez riječi (ghosting) ne.

Kad razgovor završi, sugovornici ocijene jedno drugo, a prosjek se vidi na profilu. Pristojnost se isplati, nestajanje bez riječi (ghosting) ne. Odmah vidiš što tko traži – ozbiljnu vezu, nešto ležerno ili prijateljstvo piše ispod imena.

– ozbiljnu vezu, nešto ležerno ili prijateljstvo piše ispod imena. Privatnost: slika ne mora pokazivati lice, svaku se može sakriti, a točna lokacija se nikad ne prikazuje.

slika ne mora pokazivati lice, svaku se može sakriti, a točna lokacija se nikad ne prikazuje.

“Najviše sam mislio na žene. Ovdje te nitko ne može zatrpati porukama, a muškarac koji se ponaša bezobrazno to ima zapisano u ocjeni koju svi vide“, kaže Batrnek.

Zašto baš Osijek? “Aplikacija za upoznavanje vrijedi onoliko koliko je ljudi u blizini. Zato krećem od svog grada – volio bih da se prvi Osječani i Osječanke upoznaju upravo ovdje.”

Moralo je bez reklama i bez prodaje podataka, a prijava je bez lozinke – kodom na e-mail ili Google računom. Na Androidu se instalira s Google Playa, a na iPhoneu i računalu radi u pregledniku na moralodating.com. Osnovne mogućnosti su besplatne.