Čarolija Orašara vraća se u osječki HNK: Poznato kada počinje prodaja ulaznica!

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Draga naša publiko, uzbuđeni smo što i ove sezone možemo najaviti najčarobnije večeri u prosincu, najavljuju iz osječkog HNK!

Orašar, jedno od najljepših djela baletne literature. Priču je adaptirao A. Dumas ml. te je suradnjom s koreografom carskoga ruskog baleta Mariusom Petipaom nastao libreto za balet koji dan danas osvaja gledatelje cijeloga svijeta.

Prepustite se bezvremenoj glazbi Petra Iljiča Čajkovskog, koja će vas povesti kroz magične svjetove – od kraljevstva Snježne Kraljice sve do Kraljevstva Slatkiša, gdje stoluje Vila Šećera i njezina čarobna družina, u režiji i koreografiji Dinka Bogdanića.

Uz vrhunske plesače Europaballetta iz St. Pöltena i Baletnog studija HNK-a u Osijeku, te marljive učenike Glazbene škole Franje Kuhača i raskošnu scenografiju i kostime, ovaj je balet praznik za oči i dušu, zahvaljujući kojem će nakratko stvarnost nestati pred umjetnošću i bajkom.

Za likovnost produkcije, scenografiju i kostime zadužen je istaknuti i međunarodno afirmirani Neven Mihić, dok djelom ravnaju maestro Filip Pavišić i maestro Vladimir Piskunov.

Balet Orašar svojom pričom naslonjenom na božićno vrijeme, prenosi nam radost pretakanja staroga ljeta u novo i time je scensko oživotvorenje radosnoga osjećaja kojega riječi teško mogu prenijeti. Upravo stoga je Orašar postao trajnom sastavnicom baletnoga repertoara kazališnih kuća diljem svijeta, pa tako i svih hrvatskih nacionalnih scena.

Ovom vedrom glazbeno-scenskom pričom, u kojoj dobro pobjeđuje zlo, započinjemo radosno iščekivanje Božića.

Kupovina ulaznica moguća je na blagajni HNK-a u Osijeku od 10. studenoga, a online od 16. studenoga.

Tijekom prosinca balet Orašar bit će izveden 11 puta i to:

– 3., 5., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 18., 19. i 20. prosinca

– izvedbe 12. i 15. prosinca otkupljene su za Rotary klub Osijek J. J. Strossmayera i Hrvatsku liječničku komoru.

– u 19 sati počinju izvedbe: 5., 12., te 19. prosinca

– u 20 sati počinju izvedbe: 3., 10., 11., 14., 15., 16., 18. te 20. prosinca.

– za izvedbe baleta uz orkestar HNK-a u Osijeku uživo, cijene ulaznica su 35 €, 33 € i 30 € – ovisno o kategoriji mjesta;

– izvedbe baleta uz matricu bit će 19. i 20. prosinca, po cijeni ulaznica od 30 €, 28 € i 25 € – ovisno o kategoriji mjesta.

Ulaznice će se prodavati na blagajni HNK-a u Osijeku radnim danom od 9 do 13 sati, a subotom od 9 do 12 sati i sat vremena prije početka predstave.

Ulaznice nije moguće rezervirati!

Ulaznice se svake godine brzo rasprodaju, požurite i osigurajte svoje mjesto u publici.

Ne propustite priliku svjedočiti izvanrednoj ljepoti baleta Orašar.