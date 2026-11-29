Od 1. prosinca 2026. GPP Osijek poziva vas u Božićni tramvaj!
Odaberite:
- lutkarsku predstavu u radionici Djeda Mraza uz blagdansku vožnju tramvajem ili
- vožnju gradom uz druženje i animaciju s Djedom Mrazom.
Nakon odabranog programa možete se fotografirati s Djedom Mrazom u njegovoj radionici.
Mjesto okupljanja je Trg Ante Starčevića, ispred BIPE, a cijena odabranog programa iznosi 3,00 € po osobi. Termine za oba programa pogledajte na priloženim grafikama.
Rezervirajte mjesto unaprijed: 031/228-351.
Rezervacije su moguće isključivo radnim danom od 08:00 do 14:00.