Blagdanska čarolija na tračnicama – Božićni tramvaj od 1. prosinca vozi Osijekom!

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Od 1. prosinca 2026. GPP Osijek poziva vas u Božićni tramvaj!

Odaberite:

lutkarsku predstavu u radionici Djeda Mraza uz blagdansku vožnju tramvajem ili

ili vožnju gradom uz druženje i animaciju s Djedom Mrazom.

Nakon odabranog programa možete se fotografirati s Djedom Mrazom u njegovoj radionici.

Mjesto okupljanja je Trg Ante Starčevića, ispred BIPE, a cijena odabranog programa iznosi 3,00 € po osobi. Termine za oba programa pogledajte na priloženim grafikama.

Rezervirajte mjesto unaprijed: 031/228-351.

Rezervacije su moguće isključivo radnim danom od 08:00 do 14:00.