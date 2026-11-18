4500 lampiona za Vukovar – Osijek ne zaboravlja žrtvu grada heroja

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Povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, izaslanstvo Grada Osijeka na čelu s gradonačelnikom Ivanom Radićem, te predstavnici vojske, policije i udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili su vijence i zapalili svijeće kod kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave.

– Danas se s posebnim poštovanjem i pijetetom prisjećamo svih žrtava stradalih tijekom Domovinskog rata, a posebno grada Vukovara i Škabrnje. Vukovar je velika hrvatska rana i danas hrvatsko srce posebno kuca za njega. Ono što nas sve zajedno veže jest sjećanje na Domovinski rat, herojstvo hrvatskih branitelja i sve stradale koji su dali život kako bismo mi danas živjeli u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Njihova žrtva ostavlja nam veliku dužnost i zalog da nastavimo graditi domovinu za bolju budućnost i generacije koje dolaze. Ostaju velika tuga, velik ponos i sjećanje koje nikada neće nestati – Hrvatska će se zauvijek sjećati svojih heroja – poručila je županica Tramišak.

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić kazao je kako je 4500 lampiona duž Vukovarske ulice osvijetlilo put prema gradu heroju kao jasan znak da mlađim generacijama prenosimo istinu o Domovinskom ratu kako bi znale cijeniti mir i svoju domovinu.

Dostojanstvenu počast Gradu Heroju odali su i učenici 34 osječke osnovne i srednje škole tradicionalnim paljenjem svijeća duž Vukovarske ulice. Na križanju Vukovarske i Trpimirove ulice, kod spomenika „Crveni fićo“, svijeće je u znak dubokog poštovanja i zahvalnosti zapalila županica Tramišak, te brojni branitelji i građani.