Županija prati situaciju u Belišću: Sanaciju otpada moraju platiti odgovorni

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Nastavno na tekst objavljen na portalu jednog dnevnog lista, županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak ističe kako će Osječko-baranjska županija nastaviti i dalje pozorno pratiti razvoj situacije vezane uz gospodarenje otpadom na području Grada Belišća, osobito kada je riječ o najavljenom zatvaranju pogona i daljnjem postupanju s postojećim količinama deponiranog otpada.

– Naime, Grad Belišće i gradska tvrtka Kombel još uvijek nisu raskinuli ugovore s tvrtkom Livit, zbog čega je potrebno pričekati daljnji razvoj događaja kako bi se utvrdilo hoće li do zatvaranja pogona doista doći i na koji će se način riješiti pitanje daljnjeg gospodarenja otpadom.

Pritom posebno važnim ostaje pitanje sanacije odlagališta, odnosno zbrinjavanja već deponiranog otpada i utvrđivanja stvarnih količina otpada koje se ondje nalaze. U tom smislu potrebno je pričekati i rezultate inspekcijskih nadzora te izvida nadležnih državnih institucija.

Osječko-baranjska županija smatra kako odgovornost za nastalu situaciju i troškove sanacije ne smije biti prebačena na građane. Sanaciju odlagališta i zbrinjavanje deponiranog otpada moraju financirati oni koji su otpad dovozili i deponirali, odnosno subjekti koji su za takve aktivnosti odgovorni, a ne građani koji ne smiju snositi posljedice tuđih postupaka i poslovnih odluka – poručila je županica Tramišak.

Županija će i dalje pratiti postupanje svih uključenih dionika te očekuje da nadležne institucije u okviru svojih ovlasti utvrde sve relevantne činjenice i odgovornost za nastalo stanje. Zaštita zdravlja građana, okoliša i javnog interesa mora biti na prvome mjestu, a rješenje ovog problema mora uključivati jasnu odgovornost i konkretne mjere sanacije.