Zračna luka Osijek okupila predstavnike zračnog prometa, jedna tema posebno je važna za Slavoniju

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Osječka Zračna luka je uz podršku putničke agencije 45. Paralela organizirala sjednicu Udruženja zračnog prometa Hrvatske gospodarske komore. Susret je održan u Diaco Boutique Hotelu, koji je nekoliko dana ranije na Danima hrvatskog turizma u Poreču osvojio nagradu „Boutique hotel godine” za 2026. godinu. U radu sjednice sudjelovali su i kolege iz zemaljskog opsluživanja, kontrole zračne plovidbe i nadzora civilnog zrakoplovstva.

Članovi Udruženja razmijenili su iskustva iz svakodnevnog rada i razgovarali o aktualnim pitanjima hrvatskog zračnog prometa. Europski prijevoznici planiraju linije za 2027. uz visoke troškove goriva i sigurnosne izazove, od rata u Ukrajini do povremenih prekida prometa zbog dronova i dojava o bombama.

Za Zračnu luku Osijek posebno je važno što je Udruženje na izbornoj sjednici u listopadu najavilo da će se u novom mandatu posvetiti potrebama manjih zračnih luka. Ovakvi nam susreti omogućuju da s prijevoznicima i nadležnim institucijama izravno razgovaraju o zračnim vezama važnima putnicima iz Slavonije i Baranje.