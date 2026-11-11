Vozio s 2 promila i isteklom vozačkom dozvolom

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U Seoni se jučer u 19.30 sati dogodila prometna nesreća u kojoj je nastala materijalna šteta.

Nesreću je izazvao 43-godišnji vozač iz Jelisavca, koji je upravljao osobnim automobilom, kolnikom Ulice Zrinskih i Frankopana. Dolaskom do nepreglednog zavoja udesno nije prilagodio brzinu kretanja stanju i osobinama ceste, na kojoj je kolnik bio mokar, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom. Automobilom je prešao na lijevu prometnu traku, potom na bankinu i u kanal, a nakon toga i na zelenu površinu, gdje je prednjim dijelom vozila udario u zemljanu kosinu i zaustavio se, izvijestili su iz policije.

Obavljenim alkotestiranjem utvrđena mu je koncentracija alkohola u krvi od 2,00 promila, zbog čega je smješten u posebne prostorije policije do otrježnjenja. Policijski službenici utvrdili su i da je upravljao vozilom nakon isteka važenja vozačke dozvole.

Zbog izazivanja prometne nesreće, vožnje pod utjecajem alkohola i upravljanja vozilom s isteklom vozačkom dozvolom izrečena mu je kazna od 1.710 eura. Uz to, određena mu je zabrana upravljanja motornim vozilom na tri mjeseca, a po pravomoćnosti presude bit će mu dodijeljeno i šest negativnih prekršajnih bodova.