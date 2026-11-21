Vozači, iskoristite priliku! Šest dana besplatne provjere tehničke ispravnosti vozila

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U cijeloj Hrvatskoj će se od 23. do 28. studenoga 2026. godine, provesti preventivno-sigurnosna akcija pod nazivom „Dani tehničke ispravnosti vozila“.

Akcija se organizira u svim stanicama za tehnički pregled vozila, pod pokroviteljstvom Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskim autoklubom i Centrom za vozila Hrvatske.

Cilj je omogućiti vozačima besplatni pregled vozila te ih potaknuti da pravovremeno preventivno kontroliraju ispravnost svojih vozila kako bi sigurno sudjelovali u prometu. Prilikom besplatnog pregleda vozila stručni djelatnici stanica za tehnički pregled provjeravat će opće stanje vozila, kočnice, donji postroj vozila, ispušne plinove te svjetlosnu signalizaciju, kako bi se utvrdila tehnička ispravnost i sigurnost za sudjelovanje u prometu. Pregled vozila ima isključivo preventivni karakter. Vlasnici vozila koja se pokažu tehnički neispravna neće biti sankcionirani. Umjesto toga, dobit će savjete o otklanjanju nedostataka te će biti upućeni u ovlašteni servis kako bi osigurali uklanjanje problema. Organizatori ističu da akcija ne zamjenjuje redovni tehnički pregled i ne obuhvaća vozila koja u tom razdoblju imaju zakonsku obvezu provođenja tehničkog pregleda i registracije.

Tijekom akcije posebno se naglašava edukativna uloga pregleda. Stručnjaci vozačima pružaju savjetodavnu i tehničku pomoć, kako bi razumjeli stanje svojih vozila i znali što je potrebno popraviti za sigurnu vožnju.

Cilj akcije je skrenuti pažnju vozačima na važnost tehničke ispravnosti vozila. Sigurnost u prometu temelji se na tri ključna čimbenika – vozilu, vozaču i cesti, a tehnička ispravnost vozila presudno utječe na sigurnost svih sudionika u prometu.

Organizatori pozivaju sve vozače da iskoriste priliku i besplatno provjere svoje vozilo te osiguraju sigurno sudjelovanje u prometu.