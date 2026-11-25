Vlada najavila novo povećanje naknade za novorođenčad, evo koliko će iznositi

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Vlada je u saborsku proceduru po hitnom postupku uputila izmjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima se predviđa povećanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete s dosadašnjih 618 na 803 eura. Ako prijedlog bude usvojen, novi iznos primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. godine.

Kako je pojasnio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, cilj izmjena je omogućiti fleksibilnije određivanje visine potpore, uz njezino prilagođavanje gospodarskim okolnostima i stvarnim potrebama obitelji.

Prema predloženom modelu, iznos potpore više se ne bi određivao izravno zakonom, već odlukom Vlade. Pritom bi se zadržao zakonski zajamčeni minimum od 140 posto proračunske osnovice, a potpora ne bi mogla biti niža od iznosa isplaćenog prethodne godine.

Planirano povećanje s 140 na 180 posto proračunske osnovice značilo bi da roditelji za novorođeno dijete od početka 2027. dobivaju 803 eura jednokratne pomoći.

Ministar je podsjetio kako je posljednjim izmjenama zakona, koje su stupile na snagu u ožujku 2025., potpora već povećana s 309 na 618 eura.

Procjenjuje se da će pravo na ovu potporu godišnje ostvarivati oko 34.300 korisnika, a za njezinu isplatu bit će potrebno osigurati približno 27,5 milijuna eura.