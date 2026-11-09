Velika kontrola taksista: Otkrili niz nepravilnosti, a na tehničkom pala sva pregledana vozila

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Tijekom noći između 7. i 8. studenoga policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske proveli su pojačani nadzor autotaksi prijevoza. U akciji su sudjelovali i inspektori cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te djelatnici Stanice za tehnički pregled vozila Centra za vozila Hrvatske.

Nadzor je proveden s ciljem suzbijanja prometnih prekršaja i povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, s posebnim naglaskom na ispravnost vozila i zakonitost obavljanja autotaksi prijevoza.

Tijekom nadzora kod 11 vozila namijenjenih za taksi prijevoz utvrđeni su različiti prekršaji. Među ostalim, utvrđeno je da je istekao rok važenja periodičnog tehničkog pregleda, da vozila nemaju potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza te da se prijevoz putnika obavlja bez odobrenja nadležne jedinice lokalne samouprave. Zbog utvrđenih nepravilnosti tri vozila isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica, izvijestili su iz policije.

Protiv pravnih osoba i odgovornih osoba u pravnim osobama bit će pokrenuti prekršajni postupci.

Tijekom nadzora prometa kontrolirani su i vozači u pogledu upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola. Zatečeno je 11 vozača kod kojih je utvrđena prisutnost alkohola, među kojima je bio i jedan vozač taksi vozila s koncentracijom alkohola do 0,5 promila.

Na izvanrednom tehničkom pregledu nedostatci utvrđeni na svim pregledanim vozilima

U sklopu akcije u stanici za tehnički pregled obavljeno je 14 izvanrednih tehničkih pregleda, i to 13 osobnih automobila i jednog mopeda.

Tehnički nedostaci utvrđeni su na svih 13 pregledanih vozila. Na sedam osobnih automobila i jednom mopedu utvrđeni su opasni nedostaci, dok su na pet osobnih automobila utvrđeni veći nedostaci. Sva vozila s utvrđenim nedostacima isključena su iz prometa oduzimanjem registarskih pločica. Vlasnicima će biti vraćene nakon što dostave dokaz da su nedostaci otklonjeni.

Osim toga, tijekom nadzora zatečen je i vozač teretnog vozila stranih registarskih oznaka koji je obavljao međunarodni prijevoz robe, a u vozilu nije imao ugrađen tahograf.

Također, jedna osoba zatečena je u neovlaštenom posjedovanju droge, zbog čega će protiv nje biti pokrenut prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

Policijska uprava osječko-baranjska i nadalje će u suradnji sa drugim tijelima provoditi preventivno-represivne akcije i pojačani nadzor radi suzbijanja prometnih prekršaja i povećanja sigurnosti u cestovnom prometu.