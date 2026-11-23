Velika energetska investicija u Osijeku! Novo postrojenje vrijedno 150 milijuna eura

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Izgradnja novog kombi-kogeneracijskog postrojenja, vrijednog okvirno 150 milijuna eura, jedan je od najznačajnijih budućih energetskih projekata u Osijeku, istaknuo je u ponedjeljak osječki gradonačelnik Ivan Radić na svečanosti obilježavanja 100 godina Elektroslavonije, naglasivši kako će projekt pridonijeti pouzdanijoj opskrbi građana toplinskom energijom te ojačati Osijek kao energetsko čvorište Republike Hrvatske.

„Riječ je o projektu vrijednom okvirno 150 milijuna eura, koji je u fazi pripreme i projektiranja. Njegovom realizacijom modernizirat će se postojeći pogon, izgraditi nova elektrana, osigurati veća sigurnost i pouzdanost opskrbe toplinskom energijom te dodatno ojačati Osijek kao energetsko čvorište Republike Hrvatske”, poručio je gradonačelnik Radić, pojasnivši kako je riječ o novom postrojenju unutar postojećeg pogona termoelektrane-toplane u Divaltovoj ulici.

Kao drugi važan zajednički projekt Grada Osijeka, HEP-a i Agencije za ugljikovodike izdvojio je iskorištavanje geotermalne energije. Podsjetio je kako je prvom istražnom bušotinom potvrđen geotermalni potencijal Osijeka, a slijedi izrada druge bušotine. Ukupna vrijednost projekta, koji uz Osijek obuhvaća još tri hrvatska grada, iznosi oko 35 milijuna eura.

Osvrnuvši se na stoljeće elektrifikacije Osijeka, gradonačelnik Radić je podsjetio kako je prije 100 godina električna energija osvijetlila osječke ulice i pokrenula električni tramvaj, dok danas grad provodi veliki investicijski ciklus modernizacije javnog prijevoza.

„Prije 100 godina pokrenut je prvi električni tramvaj, na što smo mi Osječani izuzetno ponosni. Danas našim ulicama prometuje deset novih niskopodnih tramvaja, a stiže ih još deset. Stigli su i prvi električni autobusi, a dolazi ih još 15. Nedavno smo od Vlade Republike Hrvatske dobili zemljište za preseljenje tramvajske remize, nakon čega slijedi i daljnje širenje tramvajske mreže. Sve su to ulaganja u javni prijevoz koja dosežu 200 milijuna eura”, rekao je gradonačelnik, naglasivši kako je cilj Osijeka, unatoč tehnološkim promjenama, ostao isti – biti moderan i napredan grad koji građanima pruža što kvalitetniju uslugu.

Zahvalivši HEP-u na suradnji tijekom proteklih pet godina, gradonačelnik Radić je istaknuo njegov doprinos gospodarskim i infrastrukturnim projektima. HEP je u elektroenergetske priključke za američku tvrtku Jabil u Poduzetničkoj zoni Nemetin, jednu od najvećih stranih investicija u novijoj povijesti Osijeka, te za osječki IT park uložio oko 2,5 milijuna eura. U IT parku izgrađen je poslovni centar u kojem radi više od 140 ljudi.

Dodao je kako su prve dvije faze Poduzetničke zone Nemetin popunjene 95 posto, a Grad je za njezino proširenje od Vlade Republike Hrvatske dobio 36 hektara zemljišta vrijednog gotovo 13 milijuna eura. Naglasio je kako su pouzdana elektroenergetska infrastruktura i suradnja s HEP-om ključne za nove investicije i otvaranje radnih mjesta.

Kao primjer uspješne suradnje izdvojio je i obnovu 4,4 kilometra magistralnog vrelovoda, vrijednu 11 milijuna eura, kojom je zamijenjena infrastruktura iz 1987. godine, važna za opskrbu toplinskom energijom oko 11.000 korisnika.

Predsjednik Uprave HEP-a Vice Oršulić čestitao je svim sadašnjim i bivšim zaposlenicima Elektroslavonije na njihovoj predanosti i doprinosu sigurnosti opskrbe električnom energijom.

„Mi smo zadnjih pet-šest godina uložili više od 70 milijuna eura u Elektroslavoniju. Ove godine, 2026., planiramo investicijski ciklus od 17 milijuna eura, a sljedećih pet godina skoro 40 milijuna eura želimo uložiti u Elektroslavoniju Osijek”, istaknuo je Oršulić, poručivši kako je elektroenergetski sustav ostao stabilan i tijekom proteklih kriznih godina te da HEP nastavlja ulagati u obnovljive izvore energije i sigurnost opskrbe.

Predsjednik Uprave HEP Operatora distribucijskog sustava Anton Marušić istaknuo je transformaciju elektroenergetske mreže tijekom proteklog stoljeća, od prvih električnih priključaka i tramvaja do suvremenog sustava razmjene energije između proizvođača i potrošača.

„Takva vrsta mreže, takva električna mreža zahtijeva digitalizaciju. Mi u ODS-u nastojimo što više stvari digitalizirati, samim time i pristup mreži smo digitalizirali”, rekao je Marušić, naglasivši kako ulaganja u elektroenergetsku infrastrukturu omogućuju priključenje novih gospodarskih objekata i pouzdanu opskrbu poduzetnika.

Direktor Elektroslavonije Osijek Danijel Ilić istaknuo je kako je stota obljetnica posvećena generacijama radnika koji su gradili, razvijali i održavali elektroenergetski sustav. Elektroslavonija danas zapošljava 538 djelatnika, a u povodu obljetnice predstavljena je i monografija posvećena njezinoj povijesti, razvoju i zaposlenicima.

Na završetku obraćanja gradonačelnik Radić zahvalio je svim bivšim i sadašnjim djelatnicima Elektroslavonije, posebno onima koji su tijekom Domovinskog rata čuvali elektroenergetski sustav i sudjelovali u obrani Osijeka.

„Čestitam svim bivšim i sadašnjim djelatnicima na izgradnji, očuvanju i unaprjeđenju sustava, a posebno onima koji su tijekom Domovinskog rata čuvali i Elektroslavoniju i grad Osijek. Na tome vam hvala”, poručio je gradonačelnik Radić.