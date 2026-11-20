Veće božićnice i više korisnika: Osijek za blagdane izdvaja 750.000 eura

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Grad Osijek i ove će godine povodom božićnih blagdana isplatiti božićnice umirovljenicima, socijalno ugroženim građanima, beskućnicima i djeci korisnicima inkluzivnog dodatka, a prvi put i odraslim korisnicima prve razine inkluzivnog dodatka. Mirovinski cenzus povećan je s 520 na 670 eura, čime se proširuje krug korisnika ove gradske potpore.

Kako je najavio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, za božićnice je osigurano 750.000 eura, a očekuje se da će ih primiti oko 12.000 osječkih umirovljenika. Ovisno o visini primanja, umirovljenicima će biti isplaćeno od 50 do 120 eura.

– Od 2021. godine, kada sam preuzeo odgovornost za vođenje Osijeka, kontinuirano povećavamo izdvajanja za naše umirovljenike. Tada je cenzus za božićnice iznosio oko 332 eura, a najviša božićnica 53 eura. Danas je cenzus povećan na 670 eura, što je povećanje od gotovo 102 posto, a najviša božićnica na 120 eura, odnosno za 126 posto. Dakle, i cenzus i najviši iznos božićnice više su nego udvostručeni. Ove godine dodatno širimo krug korisnika uključivanjem odraslih osoba s inkluzivnim dodatkom prve razine. Nastavit ćemo povećavati potpore i osigurati da pomoć Grada dođe do što većeg broja sugrađana kojima je potrebna – poručio je gradonačelnik Radić.

Najvišu božićnicu od 120 eura dobit će umirovljenici s primanjima do 220 eura, oni s primanjima od 220,01 do 400 eura primit će 80 eura, od 400,01 do 550 eura 60 eura, a od 550,01 do 670 eura 50 eura. U cenzus se uračunavaju ukupna hrvatska i/ili inozemna mirovinska primanja sa svim dodacima, a zaposlenim umirovljenicima i primici od rada.

Isplata umirovljenicima koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu počinje u prosincu, putem poštanskih uputnica Hrvatske pošte na kućne adrese, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, bez potrebe za prijavom. Umirovljenici koji uz hrvatsku primaju i inozemnu mirovinu, korisnici isključivo inozemne mirovine te zaposleni umirovljenici trebaju se do 21. prosinca 2026. prijaviti Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, na adresi Ruđera Boškovića 1. Ovisno o statusu, prilažu dokaz o visini mirovine, potvrdu HZMO-a o neprimanju hrvatske mirovine ili potvrdu poslodavca o plaći isplaćenoj prethodnog mjeseca.

Božićnicu od 60 eura dobit će i korisnici gradskog Socijalnog programa evidentirani kao nositelji prava na naknadu za troškove stanovanja ili pomoć prehrane u pučkoj kuhinji te beskućnici smješteni u Caritasovu Centru za prihvat beskućnika u Osijeku. Isplata će se obaviti prema evidenciji nadležnog gradskog odjela.

Isti iznos primit će i djeca korisnici prve, druge i treće razine inkluzivnog dodatka, kojima Grad božićnicu isplaćuje od 2024. godine, prema evidenciji koja će se ažurirati u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područnim uredom Osijek.

Prvi put božićnicu od 60 eura ostvaruju i odrasli korisnici prve razine inkluzivnog dodatka, pod uvjetom da je ne primaju po drugoj osnovi. Za isplatu se odrasli korisnici, roditelji korisnika ili skrbnici trebaju prijaviti uz rješenje o priznavanju prava na inkluzivni dodatak, najkasnije do 21. prosinca 2026.

Dodatne informacije dostupne su putem e-pošte [email protected] te na telefonima 031/229-102 za umirovljenike i 031/229-104 za korisnike inkluzivnog dodatka.