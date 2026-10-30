Vatrogasci upozoravaju uoči Svih svetih: Jedna nepažnja može izazvati požar

  • 30 listopada, 202607:40
  • Autor: Redakcija 031

Dok se prisjećamo najmilijih koji nisu više s nama, budimo na oprezu zbog mogućeg nastanka požara svijeća, voska i suhog cvijeća.

I ove će godine velik broj hrvatskih građana obilježiti blagdan Svih svetih i Dušni dan tradicionalnim odlaskom na groblje, postavljanjem cvijeća na grobove i paljenjem svijeća. Na taj način se sjećamo naših najmilijih koji više nisu s nama. U ovakvim trenucima potrebno je pozvati građane na oprez zbog mogućeg nastanka požara jer se velika količina upaljenih svijeća, rastopljenog voska i suhog cvijeća na grobljima može lako zapaliti.

 Vatrogasci savjetuju:

  • nemojte paliti svijeće i šibice u blizini suhe trave,
  • svijeće koje još gore i šibice ne bacajte u travu ili smeće,
  • ne uklanjajte ugašene svijeće dok se ne ohlade,
  • stare lampione i ostali otpad odlažite na za to predviđena mjesta,
  • ako palite voštane svijeće i lampione u kućama, ne ostavljajte ih bez nadzora,
  • po izlasku iz kuće ili odlasku na spavanje ugasite svijeće,
  • nemojte stavljati upaljene svijeće i lampione na prozore kako ne bi došlo do požara zavjesa i namještaja,
  • ako primijetite požar na groblju ili na objektima, odmah zovite vatrogasce na broj 193.

 

Vatrogasci upozoravaju uoči Svih svetih: Jedna nepažnja može izazvati požar Foto: Osijek031.com/Arhiv

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