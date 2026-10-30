Uoči svinjokolje stiže upozorenje Ministarstva: Stroge mjere i dalje su nužne

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Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pozvao je držatelje svinja na nastavak strogog provođenja biosigurnosnih mjera, osobito uoči sezone svinjokolje. Istaknuo je kako je važno sačuvati dosadašnje rezultate u suzbijanju afričke svinjske kuge (ASK) i spriječiti njezino ponovno širenje na gospodarstvima.

Najavio je i skori sastanak Stožera za afričku svinjsku kugu na kojem će se analizirati aktualno stanje i provedba zaštitnih mjera, s posebnim naglaskom na nadolazeće razdoblje svinjokolje.

„Pred nama je svinjokolja, dio naše tradicije i života na selu. Želimo da prođe mirno i bez novih problema, zato pozivam sve držatelje svinja da se i dalje strogo pridržavaju biosigurnosnih mjera. Sada je najvažnije sačuvati ono što smo postigli i spriječiti da se bolest ponovno pojavi na našim gospodarstvima”, poručio je ministar David Vlajčić.