Ulaganje u kriptovalute pretvorilo se u noćnu moru: Dvoje umirovljenika ostalo bez više od 100.000 eura!

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Nepoznati počinitelj je od 11. rujna do 5. studenoga lažnim prikazivanjem činjenica oko ulaganja u kriptovalute doveo u zabludu 75-godišnjaka i 73-godišnakinju kojom prilikom ih je oštetio za više od 102.000 eura, izvijestili su iz policije.

Policija traga za počiniteljem.

Policija poziva građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama, a više o računalnim prijevarama i njihovim oblicima možete pročitati OVDJE .

Upozoravamo građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara.

Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju.

Informirajte se, budite oprezni, ne poklanjajte povjerenje i osobne podatke bilo kome.

Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivamo građane da svaki takav način komunikacije prijavite policiji.

Posjetite stranice Web heroj – Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi.

Također, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba.

Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.

Više o samoj usluzi možete pročitati na portalu: Cert.hr, kažu iz policije.