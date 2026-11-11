U Hrvatskoj zabilježene 642 prijave gripe, raste broj oboljelih

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Tijekom prvih šest tjedana sezone gripe 2026./2027. u Hrvatskoj su zabilježene 642 prijave oboljelih, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Pritom je samo tijekom 45. tjedna, zaključno s 8. studenoga, prijavljeno 214 slučajeva.

Oboljeli su evidentirani u većini hrvatskih županija, a najveća stopa prijava na 100.000 stanovnika u posljednjem tjednu zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Kao i prethodnih sezona, gripa najčešće pogađa djecu predškolske i školske dobi, među kojima je zabilježena i najveća stopa obolijevanja. S druge strane, najmanje prijava u odnosu na broj stanovnika bilježi se kod osoba starijih od 65 godina.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, laboratorijskim testiranjem u posljednjem tjednu nije potvrđen nijedan uzorak pozitivan na virus gripe.

Sporadični slučajevi gripe bilježe se i u drugim državama Europske unije, izvijestio je Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC). Među dosad laboratorijski potvrđenim slučajevima prevladava virus gripe tipa A.