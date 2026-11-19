U Hrvatskoj gotovo tisuću prijava gripe, broj oboljelih raste

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Tijekom sezone gripe 2025./2026. u Hrvatskoj je do 15. studenoga 2026. godine prijavljeno ukupno 988 oboljelih od gripe, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Od toga je čak 346 prijava zaprimljeno tijekom 46. tjedna, što upućuje na porast broja oboljelih.

Slučajevi gripe zabilježeni su u većini hrvatskih županija, a najveća stopa prijava na 100.000 stanovnika u posljednjem tjednu zabilježena je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Kao i prethodnih sezona, gripa najčešće pogađa djecu predškolske i školske dobi, među kojima je zabilježena najviša stopa obolijevanja. Najmanje prijava bilježi se među osobama starijima od 65 godina.

Prema laboratorijskim nalazima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, među dosad analiziranim uzorcima sporadično je potvrđen virus gripe tipa A(H1).

Slična situacija bilježi se i u drugim državama Europske unije. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), ondje se također pojavljuju sporadični slučajevi gripe, a među laboratorijski potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tipa A.