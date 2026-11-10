Teška prometna nesreća u Bizovcu: Motociklist završio u bolnici

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U Bizovcu se jučer u 20.40 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 58-godišnji motociklist.

Nesreću je izazvao 42-godišnji vozač osobnog automobila iz Narda koji se kretao Ulicom kralja Tomislava te je na raskrižju s Valpovačkom ulicom, prilikom skretanja ulijevo na znak zelenog svjetla, oduzeo prednost prolaska motociklu koji mu je dolazio iz suprotnog smjera i nastavljao vožnju ravno, izvijestili su iz policije.

Tom prilikom automobilom je udario u motocikl kojim je upravljao 58-godišnjak iz Bizovca. Od siline udarca motociklist je pao na kolnik te je pritom teško tjelesno ozlijeđen.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 42-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.