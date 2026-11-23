Tenisice od 150 eura za samo 39? Pazite, iza nevjerojatnih popusta kriju se milijunske prijevare!

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Crni petak i blagdanska sniženja donose odlične prilike za kupnju, ali i sve uvjerljivije internetske prijevare. Centar za sigurniji internet upozorava na lažne trgovine, sumnjive poruke o dostavi i oglase iza kojih se kriju prevaranti. Samo tijekom prošle godine šteta od kibernetičkog kriminaliteta u Hrvatskoj iznosila je gotovo 21 milijun eura.

Tenisice koje inače stoje 150 eura sada su samo 39. Omiljeni parfem snižen je čak 80 posto. Dostava je besplatna, ali ponuda vrijedi još samo deset minuta. Zvuči kao odlična prilika? Upravo na takve ponude računaju internetski prevaranti koji uoči Crnog petka i božićnih blagdana koriste našu želju za povoljnom kupnjom.

Ovogodišnji Crni petak pada 27. studenoga, no sezona popusta već je počela. Dok kupci traže najbolje ponude, prevaranti otvaraju lažne internetske trgovine, šalju poruke o nepostojećim problemima s dostavom i koriste društvene mreže kako bi došli do podataka o bankovnim karticama.

Koliko je problem ozbiljan, pokazuju i policijske statistike. Prema Izvješću o radu policije u 2025. godini, u Hrvatskoj je zabilježeno 2161 kazneno djelo kibernetičkog kriminaliteta, uz ukupnu štetu od gotovo 21 milijun eura. Riječ je samo o prijavljenim slučajevima, dok stvarni razmjeri internetskih prijevara mogu biti znatno veći. Prevaranti više ne koriste samo loše izrađene stranice prepune pravopisnih pogrešaka. Današnje lažne trgovine često izgledaju gotovo identično poznatim internetskim trgovinama. Imaju profesionalne fotografije, privlačne popuste, pa čak i lažne recenzije zadovoljnih kupaca.

Posebno su opasni sponzorirani oglasi na društvenim mrežama koji korisnike vode izravno na takve stranice. Činjenica da se oglas pojavljuje na Facebooku ili Instagramu nije nikakvo jamstvo da je trgovina pouzdana.

– Najveća opasnost nije u tome što ljudi ne znaju koristiti internet, nego u tome što su prijevare postale iznimno uvjerljive. Prevaranti računaju na naše emocije, osjećaj hitnosti i strah da ćemo propustiti odličnu priliku. Kada vidimo proizvod koji želimo po nevjerojatno niskoj cijeni, često reagiramo prije nego što razmislimo. Upravo je to trenutak u kojem trebamo zastati i provjeriti kome zapravo dajemo svoj novac i podatke – upozorava Ana Fabijan iz Centra za sigurniji internet u Zadru.

Uz lažne trgovine, u blagdansko vrijeme posebno su učestale prijevare povezane s dostavom paketa. Dok čekamo nekoliko narudžbi, poruka da dostava nije uspjela ili da je potrebno platiti dodatnu naknadu od nekoliko eura može djelovati sasvim uvjerljivo.

Međutim, poveznica u takvoj poruci često vodi na lažnu stranicu koja traži podatke s bankovne kartice. Hrvatska pošta već godinama upozorava građane da na taj način ne traži brojeve kartica.

Na meti su i građani koji prodaju stvari putem internetskih oglasnika. Lažni kupac javlja se putem WhatsAppa, tvrdi da je uplatio novac i šalje poveznicu na kojoj prodavatelj navodno mora upisati podatke kartice kako bi primio uplatu. Za primanje novca dovoljan je IBAN. Broj kartice, sigurnosni kod i PIN nisu potrebni za primitak uplate.

– Stoga savjetujemo građanima da prije kupnje provjere internetsku adresu trgovine, podatke o tvrtki i dostupne načine plaćanja. Poseban oprez potreban je kada trgovina nudi neuobičajeno velike popuste, nema jasno navedene kontaktne podatke ili inzistira isključivo na uplati unaprijed – pojašnjava Ana Fabijan.

Pouzdanost nepoznate internetske trgovine moguće je dodatno provjeriti putem besplatnog servisa CERT iffy Nacionalnog CERT-a, koji daje informativnu procjenu sumnjivosti internetskih trgovina. Preporučuje se i uključivanje bankovnih obavijesti o transakcijama te plaćanje karticom, jer u slučaju problema postoji mogućnost osporavanja transakcije putem banke.

– Posebno je važno da o internetskim prijevarama razgovaramo unutar obitelji. Djeca i mladi sve ranije samostalno kupuju na internetu, a stariji članovi obitelji često nisu upoznati sa svim načinima na koje ih netko može prevariti. No, žrtva može postati bilo tko, bez obzira na dob ili digitalno iskustvo. Zato je važno stvoriti naviku provjeravanja, ali i atmosferu u kojoj se nitko neće sramiti priznati da je prevaren. Šutnja ide u korist prevarantima, a pravodobna reakcija može spriječiti još veću štetu – ističe Fabijan.

Ako ste unijeli podatke kartice na sumnjivu stranicu ili uplatili novac prevarantu, najvažnije je reagirati odmah. Potrebno je kontaktirati banku, zatražiti blokadu kartice i provjeriti postoji li mogućnost zaustavljanja ili osporavanja transakcije. Ako ste otkrili lozinku, odmah je promijenite. Sačuvajte poruke, snimke zaslona i potvrde o plaćanju te prijevaru prijavite policiji na broj 192 ili u najbližoj policijskoj postaji.

Za savjete i pomoć građani se mogu obratiti stručnjacima Centra za sigurniji internet putem besplatne i anonimne savjetodavne linije 0800 606 606, dostupne svakim radnim danom od 8 do 16 sati.