Sve više zaposlenih i obrta: OBŽ predstavila rezultate i planove za nove investicije

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Županijska skupština Osječko-baranjske županije razmatrala je na današnjoj sjednici (19. studenoga 2026. godine) polugodišnje izvješće o radu županice, kapitalne investicije te aktualna pitanja gospodarenja otpadom. Županica je izvijestila kako je u prvih šest mjeseci u upravnim tijelima zaprimljeno više od 42.000 predmeta te donesena 1.762 akta, što prati snažan investicijski ciklus i pozitivne gospodarske pokazatelje.

Gospodarenje otpadom, slučaj Livit i CGO Orlovnjak

Jedna od središnjih tema bio je problem deponiranja otpada u Belišću na lokaciji tvrtke Livit. Županica je podsjetila da je Županija ukinula dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom te istaknula kako je lokaciju tvrtki ustupio Grad Belišće, dok ostale dozvole izdaje resorno ministarstvo.

– Dugoročno rješenje problema deponija vidi se u izgradnji Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, ukupne procijenjene vrijednosti 112 milijuna eura, čiji se dovršetak očekuje za četiri do pet godina. Zbog ponuda koje su višestruko premašile procijenjenu vrijednost javne nabave od 76 milijuna eura, Županija je na upit tijela Europske komisije JASPERS zatražila provjeru Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja zbog sumnje na kartelsko udruživanje. Provedba projekta ne kasni jer su natječaji raspisani unaprijed, a po potrebi će se postupak ponoviti radi zaštite javnog novca – kazala je županica Tramišak.

Strateški projekti i suradnja s EIB-om

Županija nastavlja s realizacijom velikih infrastrukturnih projekata, među kojima se ističe dogradnja 19 osnovnih škola vrijedna 75 milijuna eura. Tri su škole već završene i u njima se provodi jednosmjenska nastava, dok će preostale biti gotove do kraja sljedeće godine.

– Kako bi se olakšalo sufinanciranje projekata ukupne vrijednosti 160 milijuna eura, zaključuje se procedura s Europskom investicijskom bankom za okvirni zajam do maksimalnog iznosa od 74,5 milijuna eura. Među strateškim ulaganjima su i druga faza Gospodarskog centra, Centar za autizam, Centar za starije i nemoćne u Osijeku, obnova dvorca Eugena Savojskog te postavljanje solarnih panela na škole – dodala je županica.

Pozitivni gospodarski pokazatelji

Stanje u gospodarstvu županije ocijenjeno je izrazito pozitivnim, uz 98.800 zaposlenih i pad stope nezaposlenosti na 7,3 %. Tome pridonosi i snažan rast poduzetništva – samo ove godine otvoreno je 1.500 novih obrta, čime je njihov ukupan broj dosegnuo 8.500 aktivnih obrta.

– Već nekoliko godina bilježimo dobre pokazatelje koji su županiju usmjerili prema daljnjem napretku i razvoju. Posebno smo zadovoljni brojem zaposlenih, koji trenutačno iznosi 98.800 na području županije. To znači da se stopa nezaposlenosti nastavlja smanjivati u odnosu na prošlu godinu te sada iznosi 7,3 %. Vjerujem da će se ovaj pozitivan trend nastaviti jer i dalje bilježimo otvaranje novih obrta i trgovačkih društava. Samo ove godine otvoreno je 1.500 novih obrta, pa ih je na području županije trenutačno aktivno 8.500. Ovi pokazatelji potvrđuju da se na području Osječko-baranjske županije danas može pronaći posao uz odgovarajuća znanja, vještine i struku. Osim toga, sve veći broj obrta svjedoči o tome da građani mogu pokrenuti vlastiti posao, zakoračiti u poduzetništvo te si ovdje osigurati stabilnu budućnost i kvalitetne uvjete za obitelj, što je i najvažnije. Za daljnju revitalizaciju županije na prvom su nam mjestu upravo kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta – zaključila je županica Nataša Tramišak.

Pozitivna gospodarska kretanja potvrdio je i predsjednik HGK Županijske komore Osijek Zoran Kovačević koji je rekao kako se, prema najnovijim procjenama Hrvatske gospodarske komore, do kraja godine očekuje rast ukupnih prihoda za 5 do 7 %, otvaranje do 300 novih tvrtki te dobit između 200 i 250 milijuna eura. – Takvi rezultati potiču rast investicija u dugotrajnu imovinu od 10 do 13 % te oporavak izvoza nakon prošlogodišnje stagnacije. Pozitivni trendovi vide se i na tržištu rada s rekordnih 99.000 zaposlenih i samo 7.700 nezaposlenih, pri čemu se do ožujka sljedeće godine očekuje daljnji pad nezaposlenosti na oko 6.000 osoba. Istovremeno, županija je po visini primanja napredovala na 7. mjesto u Hrvatskoj s prosječnom plaćom iznad 1.400 eura, u odnosu na nacionalni prosjek od 1.600 eura – dodao je Kovačević.