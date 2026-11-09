Studeni pokazuje promjenjivo lice: Kiša stiže, a temperature rastu do 18°C

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Novi tjedan studenog donosi promjenjivo vrijeme. Tjedan započinje uz promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Tijekom prijepodneva lokalno malo kiše uglavnom na istoku, a prema večeri sa zapada porast naoblake, ponegdje uz kišu, najprije na sjevernom Jadranu, zatim u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te na sjeveru Dalmacije. Dnevna temperatura do 11°C.

U utorak pretežno oblačno, ponegdje s kišom. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 13°C. Puhat će umjeren jugoistočni vjetar.

Najviše padalina očekuje se u četvrtak

U srijedu i četvrtak bit će pretežno oblačno s kišom, ali i toplo! Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 18°C. Puhat će slab jugozapadni vjetar.

Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, kratko razvedravanje bit će u petak. Jutarnja temperatura bit će oko 5°C, a dnevna do 17°C.