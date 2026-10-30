Servisne informacije [30. listopada]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: U unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, većinom u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 11°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek

od 8:00 do 8:30 sati – Ulica Josipa Reihl-Kira 106-108/a par, 124, 97-109 nep, 115, 121, 131, 135, 143, 151

od 8:00 do 11:00 sati – Ivana Gundulića 33

od 8:30 do 11:00 sati – Ilirska 86-98 par, Ulica Antuna Kanižlića 1-11 nep

od 8:30 do 14:30 sati – Ivana Gundulića 14, Ulica Stjepana Radića 32 par, Ivana Gundulića 4-12/a par, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 14 par

od 9:00 do 10:30 sati – Vukovarska cesta 237/a

od 9:00 do 12:30 sati – Dalmatinska 2-18/a par, 1-15 nep, Kozjačka ulica 2-44 par, 31-51 nep

Josipovac

od 11:00 do 14:00 sati – Dalmatinska 11/b, 15-31 nep, Ulica kneza Domagoja 2-16 par, 1-33 nep

Višnjevac

od 8:30 do 11:00 sati – Ulica Nikole Šubića Zrinjskog 32, 41-101 nep, Ulica Petra Zrinjskog -cijela ulica

Nemetin

od 9:00 do 10:30 sati – Nemetin 2, 2/a-žp, 4-30 par, 1-61 nep, 127

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: